ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения

Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения

Киев  •  УНН

19 апреля 2024, 16:10  •  720 просмотра

Read in English

Денис "Редис" Прокопенко, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, призвал США отменить запрет на передачу западного вооружения "Азову", поскольку он препятствует боеспособности бригады и снижает обороноспособность Украины.

Командир 12-й бригады спецназначения Азов НГУ Денис "Редис" Прокопенко призвал США снять запрет на передачу западного оружия Азову, который ввели несколько лет назад, передает УНН.

Нонсенс. Это первое слово, которое приходит на ум, в контексте существующего запрета на передачу западного оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" НГУ. Об этом мало кто знает в Украине, и практически никто не говорит публично. Пора обратить внимание на эту кафкианскую ситуацию и придать ей огласку. С 2017 года и до сих пор в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов" 

- написал Прокопенко на своей странице в Facebook.

Детали

По его словам, в 2015 году конгрессмен Джон Коньерс-младший, демократ от штата Мичиган, предложил данную поправку к Закону об ассигнованиях Министерства обороны на финансовый год, который заканчивался 30 сентября 2016 года. Конгрессмен внес это предложение, отметив, что журнал Foreign Affairs, а также "другие ведущие СМИ" охарактеризовали батальон "Азов" как "откровенно неонацистский" и "фашистский".

По данным СМИ, впоследствии Департамент обороны призвал убрать предложенную поправку, аргументируя это тем, что помощь "Азову" уже должна быть запрещена законом "Лихи", который устанавливает, что "никакая помощь не должна предоставляться ... любому подразделению сил безопасности иностранного государства, если госсекретарь имеет достоверную информацию о том, что такое подразделение совершило грубое нарушение прав человека". Тогда запрет на передачу вооружения "Азову" не был включен в окончательный закон.

Однако в 2017 году данная поправка уже содержалась в тексте Appropriations bill. Имеется она и в нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях.

По словам Прокопенко, показательно, что закон "Лихи", который требует рассмотрения инцидентов нарушения прав человека на основе конкретных фактов, не применялся в отношении "Азова", а решение о принятии поправки в первую очередь основывалось на характеристике "Азова" западными СМИ, которые, очевидно, сформировали свое отношение к подразделению под влиянием московской пропаганды. Все основные обвинения, которые вменяют "Азову", неоднократно опровергались на основе фактов в сети и СМИ. В частности, на https://www.azovcontrafake.com/

Имеет ли смысл лишний раз обращать внимание на то, что сама формулировка "батальон Азов", которая используется в законе, фактически апеллирует к несуществующему подразделению? В конце 2014 года "Азов" перестал быть батальоном, и стал отдельным отрядом специального назначения. С февраля 2023 года наше подразделение - 12-я бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Не батальон, не полк. Бригада. Именно эта поправка, которая из года в год кочует из одного Appropriations bill в другой, является причиной того, что в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел новейшего западного вооружения. Тогда мы сдерживали превосходящие силы противника в окруженном Мариуполе, используя крайне ограниченные ресурсы, которые имели, и показали чрезвычайно высокую эффективность. Сколько жизней личного состава удалось бы сохранить, и какими бы были результаты обороны города, если бы, кроме высокой мотивации, слаженности и профессионализма, азовцы имели в своем распоряжении современную бронетехнику, артиллерийские системы? 

- отметил Прокопенко.

Он добавил, что даже после 2022 года, когда казалось, что мир наконец узнал правду об "Азове", бригада до сих пор не имеет возможности отправлять своих бойцов на большинство ведущих западных военных учений и не получает необходимое вооружение, которое союзники передают Украине. Частично эта проблема решается благодаря волонтерам и сознательным украинцам, которые делают все возможное, чтобы помочь подразделению: например, волонтерский проект "Тыловики" собрал 77 миллионов гривен на 17 бронетранспортеров FV432 Bulldog для бригады "Азов". Но война требует большего.

Я подчеркиваю, что сам факт существования подобных поправок и запретов, не только не позволяет "Азову" еще эффективнее выполнять поставленные боевые задачи, а является ударом по обороноспособности нашего государства, позорит имидж Украины на международной арене и является унизительным для всего украинского войска. Не существует никаких доказательств и подтверждений тем обвинениям, которые российская пропаганда льет на "Азов" 10 лет. Если бы они существовали, делегации бойцов "Азова" не принимали бы в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, в Израиле. Азовцы бы не проводили встречи с представителями американского Конгресса, правозащитными организациями. Не выступали бы в ООН, в Совете Европы, в лучших западных университетах. Не давали бы интервью ведущим мировым СМИ, и не участвовали бы в панельных дискуссиях на крупных военных конференциях. В том и заключается абсурдность ситуации: "Азов" принимают на самом высоком уровне во всем западном мире, но до сих пор не дают оружие.

- сказал Прокопенко.

По его словам, "Азов" привык преодолевать трудности собственными силами - стал первым в Украине подразделением, которое перешло на стандарты НАТО, и сделал это по собственной инициативе. Без западного вооружения за 10 лет стал одним из самых боеспособных подразделений в стране.

Наши бойцы возвращаются в строй после российского плена, бьют врага и выполняют все поставленные командованием задачи. На нашем пути нас не остановят никакие преграды. Впрочем, справедливость требует ответов. Сколько еще опровержений тезисов кремлевской лжи мы должны предоставить, чтобы у политиков на Западе наконец открылись глаза на правду? Как долго структурное подразделение Сил безопасности и обороны Украины, подчиненное военному руководству государства, будет заклеймен подобными унизительными поправками? И самое главное: сколько еще украинских военных, бойцов нашей бригады, которые защищают не только свободу и независимость Украины, но и весь свободный западный мир от настоящих, невымышленных нацистов настоящего, должны погибнуть и получить ранения, из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы "Азов" наконец убрали из Appropriations bill и всех "черных списков"? 

- резюмировал Прокопенко.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
sovet-yevropiСовет Европы
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
ministerstvo-oboroni-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство обороны Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
natoNATO
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
michiganМичиган
denis-prokopenkoДенис Прокопенко
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
  •  26148 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
  •  45565 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
  •  31752 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  43432 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  64290 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  95859 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205712 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236283 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232581 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176246 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Новости по теме
Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения

Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения

  •  720 просмотра
Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО

Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО

  •  841 просмотра
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

  •  758 просмотра
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе

Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе

  •  1705 просмотра
The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине

The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине

  •  3340 просмотра
Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"

Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"

  •  3745 просмотра
Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

  •  4338 просмотра
Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

  •  4117 просмотра
Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

  •  3898 просмотра
На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

  •  5521 просмотра

Популярные

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

  •  115802 просмотра
Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла

Из-за атаки на объекты Укрзализныци на Днепропетровщине ранены 7 железнодорожников, одна сотрудница погибла

  •  36305 просмотра
Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора

Массированная атака рф на Днепропетровщину: в больнице умер еще один ребенок - Офис Генпрокурора

  •  32232 просмотра
У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе

У нас нет плана Б: Кулеба о новом пакете помощи Украине в Конгрессе

  •  29433 просмотра
Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены

Атака рф на Днепропетровскую область унесла 8 жизней, в том числе двух детей, 25 человек ранены

  •  101029 просмотра

Публикации

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

  •  45565 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

  •  115803 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  177733 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  219890 просмотра
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  325827 просмотра

Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения

Денис "Редис" Прокопенко, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, призвал США отменить запрет на передачу западного вооружения "Азову", поскольку он препятствует боеспособности бригады и снижает обороноспособность Украины.

Война •   •  720 просмотра
Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения

Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО

Укроборонпром сообщил о корпоратизации 35 предприятий, принятии 8 стандартов качества НАТО, а также об увеличении производственных мощностей оборонной промышленности.

Война •   •  841 просмотра
Производственные возможности выросли: в Укроборонпроме отчитывались о преобразовании более 30 предприятий и принятии 8 стандартов качества НАТО

У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

Прибыль Netflix резко выросла в первом квартале 2023 года из-за запрета на обмен паролями, добавив 9,3 миллиона новых подписчиков до почти 270 миллионов, со следующего года компания прекратит отчитываться о ключевых цифрах подписчиков.

Экономика •   •  758 просмотра
У Netflix резко выросла прибыль после введения строгих мер в отношении паролей

Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе

Андрей Ермак и Петер Сийярто провели телефонный разговор в ходе которого договорились встретиться на следующей неделе, чтобы оценить результаты и спланировать дальнейшие шаги в украинско-венгерских отношениях.

политика •   •  1705 просмотра
Ермак провел телефонный разговор с Сийярто: договорились о встрече на следующей неделе

The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине

Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование, которое позволило вынести четыре законопроекта о внешней помощи, включая помощь Украине, на голосование в полном составе Палаты представителей позже.

Война •   •  3340 просмотра
The Hill: Палата представителей США сделала шаг к принятию пакета помощи Украине

Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"

Зеленский призвал союзников по НАТО предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ракет дальнего радиуса действия, артиллерийских боеприпасов и истребителей, чтобы преодолеть российские военно-воздушные силы и приблизить мир.

Война •   •  3745 просмотра
Зеленский выступил на заседании Совета "Украина - НАТО": "путина надо спустить с неба на землю"

Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным военным целям за пределами страны, таких как российские самолеты, которые обстреливали украинские города, как заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Война •   •  4338 просмотра
Столтенберг: Украина имеет право на самозащиту, включая удары по законным военным целям за пределами страны

Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

россияне атаковали Никопольский район, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив здания, транспортные средства и энергетическое оборудование, оставив 30 000 абонентов без электричества.

Война •   •  4117 просмотра
Днепропетровщина: враг совершил два десятка атак на Никопольщину, без света 30 тыс. абонентов

Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

Национальный павильон Украины на 60-й Венецианской биеннале исследует темы войны, эмиграции, адаптации и языковой трансформации через четыре проекта, символизирующие коллективное сопротивление российской агрессии.

Культура •   •  3898 просмотра
Национальный павильон Украины открыли на Венецианской биеннале

На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС

Россияне атаковали пожарную машину с помощью беспилотника-камикадзе, когда спасатели тушили пожар, вызванный обстрелом в Никополе Днепропетровской области, но обошлось без жертв среди личного состава.

Общество •   •  5521 просмотра
На Днепропетровщине россияне атаковали дроном автомобиль ГСЧС