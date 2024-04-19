Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения
Киев • УНН
Денис "Редис" Прокопенко, командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, призвал США отменить запрет на передачу западного вооружения "Азову", поскольку он препятствует боеспособности бригады и снижает обороноспособность Украины.
Командир 12-й бригады спецназначения Азов НГУ Денис "Редис" Прокопенко призвал США снять запрет на передачу западного оружия Азову, который ввели несколько лет назад, передает УНН.
Нонсенс. Это первое слово, которое приходит на ум, в контексте существующего запрета на передачу западного оружия 12-й бригаде специального назначения "Азов" НГУ. Об этом мало кто знает в Украине, и практически никто не говорит публично. Пора обратить внимание на эту кафкианскую ситуацию и придать ей огласку. С 2017 года и до сих пор в ряде Законов о консолидированных ассигнованиях США (Appropriations bill) содержится следующая поправка: "Никакие средства, предоставленные этим Законом, не могут быть использованы для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов"
Детали
По его словам, в 2015 году конгрессмен Джон Коньерс-младший, демократ от штата Мичиган, предложил данную поправку к Закону об ассигнованиях Министерства обороны на финансовый год, который заканчивался 30 сентября 2016 года. Конгрессмен внес это предложение, отметив, что журнал Foreign Affairs, а также "другие ведущие СМИ" охарактеризовали батальон "Азов" как "откровенно неонацистский" и "фашистский".
По данным СМИ, впоследствии Департамент обороны призвал убрать предложенную поправку, аргументируя это тем, что помощь "Азову" уже должна быть запрещена законом "Лихи", который устанавливает, что "никакая помощь не должна предоставляться ... любому подразделению сил безопасности иностранного государства, если госсекретарь имеет достоверную информацию о том, что такое подразделение совершило грубое нарушение прав человека". Тогда запрет на передачу вооружения "Азову" не был включен в окончательный закон.
Однако в 2017 году данная поправка уже содержалась в тексте Appropriations bill. Имеется она и в нынешнем законопроекте об оборонных ассигнованиях.
По словам Прокопенко, показательно, что закон "Лихи", который требует рассмотрения инцидентов нарушения прав человека на основе конкретных фактов, не применялся в отношении "Азова", а решение о принятии поправки в первую очередь основывалось на характеристике "Азова" западными СМИ, которые, очевидно, сформировали свое отношение к подразделению под влиянием московской пропаганды. Все основные обвинения, которые вменяют "Азову", неоднократно опровергались на основе фактов в сети и СМИ. В частности, на https://www.azovcontrafake.com/
Имеет ли смысл лишний раз обращать внимание на то, что сама формулировка "батальон Азов", которая используется в законе, фактически апеллирует к несуществующему подразделению? В конце 2014 года "Азов" перестал быть батальоном, и стал отдельным отрядом специального назначения. С февраля 2023 года наше подразделение - 12-я бригада спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Не батальон, не полк. Бригада. Именно эта поправка, которая из года в год кочует из одного Appropriations bill в другой, является причиной того, что в 2022 году во время обороны Мариуполя "Азов" не имел новейшего западного вооружения. Тогда мы сдерживали превосходящие силы противника в окруженном Мариуполе, используя крайне ограниченные ресурсы, которые имели, и показали чрезвычайно высокую эффективность. Сколько жизней личного состава удалось бы сохранить, и какими бы были результаты обороны города, если бы, кроме высокой мотивации, слаженности и профессионализма, азовцы имели в своем распоряжении современную бронетехнику, артиллерийские системы?
Он добавил, что даже после 2022 года, когда казалось, что мир наконец узнал правду об "Азове", бригада до сих пор не имеет возможности отправлять своих бойцов на большинство ведущих западных военных учений и не получает необходимое вооружение, которое союзники передают Украине. Частично эта проблема решается благодаря волонтерам и сознательным украинцам, которые делают все возможное, чтобы помочь подразделению: например, волонтерский проект "Тыловики" собрал 77 миллионов гривен на 17 бронетранспортеров FV432 Bulldog для бригады "Азов". Но война требует большего.
Я подчеркиваю, что сам факт существования подобных поправок и запретов, не только не позволяет "Азову" еще эффективнее выполнять поставленные боевые задачи, а является ударом по обороноспособности нашего государства, позорит имидж Украины на международной арене и является унизительным для всего украинского войска. Не существует никаких доказательств и подтверждений тем обвинениям, которые российская пропаганда льет на "Азов" 10 лет. Если бы они существовали, делегации бойцов "Азова" не принимали бы в Соединенных Штатах Америки, в странах Европы, в Израиле. Азовцы бы не проводили встречи с представителями американского Конгресса, правозащитными организациями. Не выступали бы в ООН, в Совете Европы, в лучших западных университетах. Не давали бы интервью ведущим мировым СМИ, и не участвовали бы в панельных дискуссиях на крупных военных конференциях. В том и заключается абсурдность ситуации: "Азов" принимают на самом высоком уровне во всем западном мире, но до сих пор не дают оружие.
По его словам, "Азов" привык преодолевать трудности собственными силами - стал первым в Украине подразделением, которое перешло на стандарты НАТО, и сделал это по собственной инициативе. Без западного вооружения за 10 лет стал одним из самых боеспособных подразделений в стране.
Наши бойцы возвращаются в строй после российского плена, бьют врага и выполняют все поставленные командованием задачи. На нашем пути нас не остановят никакие преграды. Впрочем, справедливость требует ответов. Сколько еще опровержений тезисов кремлевской лжи мы должны предоставить, чтобы у политиков на Западе наконец открылись глаза на правду? Как долго структурное подразделение Сил безопасности и обороны Украины, подчиненное военному руководству государства, будет заклеймен подобными унизительными поправками? И самое главное: сколько еще украинских военных, бойцов нашей бригады, которые защищают не только свободу и независимость Украины, но и весь свободный западный мир от настоящих, невымышленных нацистов настоящего, должны погибнуть и получить ранения, из-за отсутствия необходимого современного западного вооружения, чтобы "Азов" наконец убрали из Appropriations bill и всех "черных списков"?
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