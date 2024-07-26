Республиканцы критикуют вице-президента за все, начиная от решения вопросов иммиграции до ее прошлого "ужасного" поведения. Дональд Трамп накануне назвал Харрис "радикальной, левой сумасшедшей", впрочем эта широкомасштабность отражает новизну ее кандидатуры. Пишут Politico и Telemundo Washington DC передает УНН.

Детали

Бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп (2017-2021) и его советники пытаются организовать жесткую кампанию в отношении претендентки на пост президента США от демократов Камалы Харрис.

В последние дни республиканцы критиковали вице-президента за все, начиная от решения вопросов иммиграции и ее прошлого как прокурора до ее "ужасного" и "подлого" поведения. В среду Дональд Трамп назвал Харрис "радикальной, левой сумасшедшей", а на следующий день назвал ее "недостойной" в интервью Fox News.

Кампания Трампа опубликовала агитационное обращение, в котором Харрис обвинили в том, что она "прикрывает очевидный умственный упадок Байдена" изображениями, на которых он спотыкается, и в том, что она выполняет свою работу за него, обвиняя ее во "вторжении" иммигрантов, росте инфляции и "смерти американской мечты".

"Они буквально хватаются за соломинку. Республиканцы отчаянно хотели баллотироваться против Джо Байдена. ... Появление Харрис в гонке, я думаю, перевернуло их атаки и стратегии", - сказал Майкл Бродкорб, бывший заместитель председателя Республиканской партии Миннесоты.

Депутат Тим Берчетт (республиканец от штата Теннесси) и Гарриет Хейгеман (республиканец от штата Вайоминг) в интервью назвали Харрис "наемницей".

Следует отметить, что во вторник лидеры республиканцев в Палате представителей на закрытом заседании предупредили членов фракции о необходимости сосредоточиться на послужном списке Харрис, а не на ее расовом происхождении. Призыв прозвучал после того, как Трамп спровоцировал заговор о фальшивой рождаемости относительно права Харрис на участие в выборах в 2020 году.

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Другие республиканцы, избегая вопросов расы и гендера, сосредоточились на определении Харриса как ультрапрогрессивного политика из Сан-Франциско, который "мягкий" в отношении преступности и других вопросов.

В интервью CNN во вторник сенатор от Арканзаса Том Коттон неоднократно называл Харрис "либералом из Сан-Франциско", критикуя Харрис за ее подход к вопросам преступности, обвиняя ее в том, что она выступала против смертной казни, поддерживала участников беспорядков и освобождала преступников из тюрьмы, когда она была генеральным прокурором Калифорнии.

Тем временем кампания Байдена-Харрис разослала своим сторонникам текстовые сообщения о том, что Харрис баллотируется в президенты. Вице-президент обновила свою страницу для пожертвований, на которой теперь написано "пожертвуйте, чтобы выбрать Камалу Харрис" и "ваш взнос пойдет в пользу Камалы Харрис".

Напомним,

УНН передавал, что кампания Трампа обратилась с жалобой на Камалу Харрис в связи с передачей денег из фонда Байдена.

Камала Харрис заявила о готовности к дебатам с Трампом 10 сентября. Штаб Трампа отказывается согласовывать планы, пока Харрис официально не станет кандидатом от демократов на съезде в августе.

Вице-президент США Камала Харрис на встрече с Нетаньяху выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Гази. Она призвала к созданию палестинского государства и заключению соглашения о прекращении огня.