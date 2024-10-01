Количество желающих эвакуироваться из Запорожья не растет - ОВА

Количество желающих эвакуироваться из Запорожья остается стабильным, несмотря на недавние обстрелы и панические настроения. Об этом рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Сейчас мы не видим увеличения количества желающих эвакуироваться из Запорожья. Прошлая неделя была сверхсложной для города и были панические настроения, но пока интенсивности эвакуации из города Запорожье и других населенных пунктов - не наблюдается - сказал Федоров.

По его словам, эвакуационные поезда, которые бесплатно курсируют во Львов и в Хмельницкий перевозят в среднем 15-17 человек в сутки, а такая тенденция держится уже год.

Напомним

российские войска за прошедшие сутки, 30 сентября, нанесли 359 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Обошлось без пострадавших, впрочем есть разрушения.