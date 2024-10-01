Кількість охочих евакуюватись із Запоріжжя не зростає - ОВА
Київ • УНН
Голова Запорізької ОВА повідомив, що кількість бажаючих евакуюватися із Запоріжжя не зростає, незважаючи на нещодавні обстріли. Евакуаційні потяги перевозять в середньому 15-17 людей на добу, як і протягом останнього року.
Кількість охочих евакуюватися із Запоріжжя залишається стабільною, незважаючи на нещодавні обстріли та панічні настрої. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.
Наразі ми не бачимо збільшення кількості охочих евакуюватись із Запоріжжя. Минулий тиждень був надскладним для міста і були панічні настрої, але наразі інтенсивності евакуації з міста Запоріжжі та інших населених пунктів — не спостерігається
За його словами, евакуаційні потяги, які безкоштовно курсують до Львова та до Хмельницького перевозять в середньому 15-17 людей на добу, а така тенденція тримається вже рік.
Нагадаємо
російські війська минулої доби, 30 вересня, завдали 359 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Обійшлось без постраждалих, втім є руйнування.