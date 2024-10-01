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Кількість охочих евакуюватись із Запоріжжя не зростає - ОВА

Кількість охочих евакуюватись із Запоріжжя не зростає - ОВА

Київ • УНН

 • 16129 перегляди

Голова Запорізької ОВА повідомив, що кількість бажаючих евакуюватися із Запоріжжя не зростає, незважаючи на нещодавні обстріли. Евакуаційні потяги перевозять в середньому 15-17 людей на добу, як і протягом останнього року.

Кількість охочих евакуюватися із Запоріжжя залишається стабільною, незважаючи на нещодавні обстріли та панічні настрої. Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Наразі ми не бачимо збільшення кількості охочих евакуюватись із Запоріжжя. Минулий тиждень був надскладним для міста і були панічні настрої, але наразі інтенсивності евакуації з міста Запоріжжі та інших населених пунктів — не спостерігається

- сказав Федоров.

За його словами, евакуаційні потяги, які безкоштовно курсують до Львова та до Хмельницького перевозять в середньому 15-17 людей на добу, а така тенденція тримається вже рік.

Нагадаємо 

російські війська минулої доби, 30 вересня, завдали 359 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Обійшлось без постраждалих, втім є руйнування.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ivan-fedorov-politykІван Федоров
khmelnytskyi-ukrainaХмельницький
zaporizhzhiaЗапоріжжя
lvivЛьвів

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