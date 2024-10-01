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Окупанти вдарили понад 350 разів по 10 населених пунктах Запорізької області: є руйнування

Окупанти вдарили понад 350 разів по 10 населених пунктах Запорізької області: є руйнування

Київ • УНН

 • 13615 перегляди

російські війська 30 вересня атакували 10 населених пунктів Запорізької області, завдавши 359 ударів. Зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури, але обійшлося без постраждалих.

російські війська минулої доби, 30 вересня, завдали 359 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Обійшлось без постраждалих, втім є руйнування. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За словами Федорова, війська рф здійснили 10 авіаційних ударів по Новоолександрівці, Веселянці, П'ятихатках, Темирівці, Новодарівці, Новоандріївці та Малій Токмачці.

192 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

5 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине.

152 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

"Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - вказав Федоров.

Миколаївщина зазнала ворожих атак дронами: пошкоджено вантажівку01.10.24, 07:46 • 29750 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
reaktyvna-systema-zalpovoho-vohniuРеактивна система залпового вогню
zaporizka-oblastЗапорізька область
ivan-fedorov-politykІван Федоров
huliaipoleГуляйполе

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