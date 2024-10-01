Окупанти вдарили понад 350 разів по 10 населених пунктах Запорізької області: є руйнування
Київ • УНН
російські війська 30 вересня атакували 10 населених пунктів Запорізької області, завдавши 359 ударів. Зафіксовано руйнування житлових будинків та інфраструктури, але обійшлося без постраждалих.
російські війська минулої доби, 30 вересня, завдали 359 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Обійшлось без постраждалих, втім є руйнування. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За словами Федорова, війська рф здійснили 10 авіаційних ударів по Новоолександрівці, Веселянці, П'ятихатках, Темирівці, Новодарівці, Новоандріївці та Малій Токмачці.
192 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
5 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине.
152 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
"Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - вказав Федоров.
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