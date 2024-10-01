Миколаївщина зазнала ворожих атак дронами: пошкоджено вантажівку
Київ • УНН
Куцурубська громада Миколаївської області зазнала атак FPV-дронів, внаслідок чого пошкоджено вантажівку. Вночі силами ППО знищено чотири безпілотники типу "шахед".
У Миколаївській області Куцурубська громада минулої доби зазнала ворожих атак FPV-дронами, пошкоджено вантажний автомобіль. Про це повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Учора, 30 вересня, о 13:13, 13:58, 16:36, 18:01 ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Внаслідок чого, у с. Дмитрівка пошкоджено вантажий автомобіль. Постраждалих немає,
Також повідомляється. Що у ніч на 1 жовтня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу "Shahed 131/136".
Нагадаємо
28 вересня у Куцурубській громаді Миколаївської області російський FPV-дрон атакував житловий будинок. Внаслідок удару поранено подружжя пенсіонерів: 67-річний чоловік у важкому стані, 64-річна жінка - середньої тяжкості.