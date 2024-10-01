Николаевщина подверглась вражеским атакам дронами: поврежден грузовик

В Николаевской области Куцурубская община за прошедшие сутки подверглась вражеским атакам FPV-дронами, поврежден грузовой автомобиль. Об этом сообщил во вторник председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Вчера, 30 сентября, в 13:13, 13:58, 16:36, 18:01 враг атаковал Куцурубскую общину дронами типа FPV. В результате чего, в с. Дмитровка поврежден грузовой автомобиль. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Также сообщается. Что в ночь на 1 октября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено четыре БпЛА типа "Shahed 131/136".

Напомним,

28 сентября в Куцурубской громаде Николаевской области российский FPV-дрон атаковал жилой дом. В результате удара ранены супруги пенсионеров: 67-летний мужчина в тяжелом состоянии, 64-летняя женщина - средней тяжести.