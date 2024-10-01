Оккупанты ударили более 350 раз по 10 населенным пунктам Запорожской области: есть разрушения

российские войска за прошедшие сутки, 30 сентября, нанесли 359 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Обошлось без пострадавших, впрочем есть разрушения. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Федорова, войска рф осуществили 10 авиационных ударов по Новоалександровке, Веселянке, Пятихатках, Темировке, Новодаровке, Новоандреевке и Малой Токмачке.

192 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.

5 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку и Роботино.

152 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

«Поступило 23 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали», - указал Федоров.

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