Ключевым в борьбе с коррупцией является не процесс, а результат: Качка прокомментировал решение Рады относительно полномочий НАБУ и САП

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что Украина остается приверженной эффективной антикоррупционной политике и международным обязательствам, комментируя решение Верховной Рады относительно НАБУ и САП. Ключевым в борьбе с коррупцией является не процесс, а результат – приговоры, вступающие в силу, доверие внутри антикоррупционной системы и совместная работа ее органов. Об этом Качка написал в соцсети Facebook, передает УНН.

Относительно ситуации с НАБУ и САП. Украина ответственно относится к укреплению верховенства права и относится со всей серьезностью к обеспечению эффективной антикоррупционной политики, а также к выполнению международных обязательств. По этому поводу не может быть никаких компромиссов. Аргументы "за" и "против" решений, принятых сегодня в Верховной Раде, четко артикулированы. Мы готовы работать со всеми – партнерами, гражданским обществом, экспертами – чтобы обеспечить необходимые для верховенства права - написал Качка.

Он отметил, что важно помнить, что успех в борьбе с коррупцией – это не только процессуальные и институциональные нормы, количество процессуальных действий и тем более не медийный охват.

Важны результаты: приговоры, вступающие в законную силу – после рассмотрения в судах. Важно, как эти приговоры влияют на предотвращение коррупции. Достижение целей реформ в сфере верховенства права и антикоррупции невозможно без доверия внутри системы антикоррупционных органов. Роль Генерального прокурора особенно важна в этом. Единство и совместная работа всех антикоррупционных органов являются залогом успеха - добавил Качка.

По его словам, все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в частности определенные в Дорожных картах трансформаций, действуют и будут выполнены в полной мере.

Обсудил это во время онлайн-встречи с Еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Также будем координироваться с послами стран G7 и других государств-членов ЕС - резюмировал Качка.

Напомним

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко вместе с главой СБУ Василием Малюком и директором ГБР Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7. Международные партнеры получили исчерпывающие ответы относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.