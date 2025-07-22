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Ключевым в борьбе с коррупцией является не процесс, а результат: Качка прокомментировал решение Рады относительно полномочий НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 494 просмотра

Вице-премьер Тарас Качка заявил, что Украина остается приверженной эффективной антикоррупционной политике и международным обязательствам, комментируя решение Верховной Рады относительно НАБУ и САП. Он подчеркнул, что успех в борьбе с коррупцией заключается в приговорах, вступающих в силу, доверии внутри системы и совместной работе органов.

Ключевым в борьбе с коррупцией является не процесс, а результат: Качка прокомментировал решение Рады относительно полномочий НАБУ и САП

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка заявил, что Украина остается приверженной эффективной антикоррупционной политике и международным обязательствам, комментируя решение Верховной Рады относительно НАБУ и САП. Ключевым в борьбе с коррупцией является не процесс, а результат – приговоры, вступающие в силу, доверие внутри антикоррупционной системы и совместная работа ее органов. Об этом Качка написал в соцсети Facebook, передает УНН.

Относительно ситуации с НАБУ и САП. Украина ответственно относится к укреплению верховенства права и относится со всей серьезностью к обеспечению эффективной антикоррупционной политики, а также к выполнению международных обязательств. По этому поводу не может быть никаких компромиссов. Аргументы "за" и "против" решений, принятых сегодня в Верховной Раде, четко артикулированы. Мы готовы работать со всеми – партнерами, гражданским обществом, экспертами – чтобы обеспечить необходимые для верховенства права 

- написал Качка.

Он отметил, что важно помнить, что успех в борьбе с коррупцией – это не только процессуальные и институциональные нормы, количество процессуальных действий и тем более не медийный охват.

Важны результаты: приговоры, вступающие в законную силу – после рассмотрения в судах. Важно, как эти приговоры влияют на предотвращение коррупции. Достижение целей реформ в сфере верховенства права и антикоррупции невозможно без доверия внутри системы антикоррупционных органов. Роль Генерального прокурора особенно важна в этом. Единство и совместная работа всех антикоррупционных органов являются залогом успеха 

- добавил Качка.

По его словам, все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в частности определенные в Дорожных картах трансформаций, действуют и будут выполнены в полной мере.

Обсудил это во время онлайн-встречи с Еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Также будем координироваться с послами стран G7 и других государств-членов ЕС 

- резюмировал Качка.

Напомним

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко вместе с главой СБУ Василием Малюком и директором ГБР Алексеем Сухачевым пообщался с представителями G7. Международные партнеры получили исчерпывающие ответы относительно недавней спецоперации по нейтрализации российского влияния на НАБУ.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Руслан Кравченко
Василий Малюк
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина
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