Ключовим у боротьбі з корупцією є не процес, а результат: Качка прокоментував рішення Ради щодо повноважень НАБУ та САП

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Україна залишається відданою ефективній антикорупційній політиці та міжнародним зобов’язанням, коментуючи рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП. Ключовим у боротьбі з корупцією є не процес, а результат - вироки, що набувають чинності, довіра всередині антикорупційної системи та спільна робота її органів. Про це Качка написав у соцмережі Facebook, передає УНН.

Щодо ситуації з НАБУ і САП. Україна відповідально ставиться до зміцнення верховенства права і відноситься з усією серйозністю до забезпечення ефективної антикорупційної політики, а також до виконання міжнародних зобовʼязань. Щодо цього не може бути жодних компромісів. Аргументи "за" та "проти" рішень, ухвалених сьогодні у Верховній Раді, є чітко артикульованими. Ми готові працювати з усіма – партнерами, громадянським суспільством, експертами – щоб забезпечити необхідні для верховенства права - написав Качка.

Він зазначив, що важливо пам’ятати, що успіх в боротьбі з корупцією – це не лише про процесуальні та інституційні норми, кількість процесуальних дій і тим більше не медійне охоплення.

Важливими є результати: вироки, які набирають законної сили – після розгляду в судах. Важливо, як ці вироки впливають на запобігання корупції. Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху - додав Качка.

За його словами, всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою.

Обговорив це під час онлайн зустріч з Єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос. Також будемо кординуватись з послами країн G7 та інших держав-членів ЄС - резюмував Качка.

Нагадаємо

Сьогодні Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом головою СБУ Василем Малюком і директором ДБР Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7. Міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ.