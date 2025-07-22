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Ключовим у боротьбі з корупцією є не процес, а результат: Качка прокоментував рішення Ради щодо повноважень НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 740 перегляди

Віцепрем'єр Тарас Качка заявив, що Україна залишається відданою ефективній антикорупційній політиці та міжнародним зобов’язанням, коментуючи рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП. Він наголосив, що успіх у боротьбі з корупцією полягає у вироках, що набувають чинності, довірі всередині системи та спільній роботі органів.

Ключовим у боротьбі з корупцією є не процес, а результат: Качка прокоментував рішення Ради щодо повноважень НАБУ та САП

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Україна залишається відданою ефективній антикорупційній політиці та міжнародним зобов’язанням, коментуючи рішення Верховної Ради щодо НАБУ і САП. Ключовим у боротьбі з корупцією є не процес, а результат - вироки, що набувають чинності, довіра всередині антикорупційної системи та спільна робота її органів. Про це Качка написав у соцмережі Facebook, передає УНН.

Щодо ситуації з НАБУ і САП. Україна відповідально ставиться до зміцнення верховенства права і відноситься з усією серйозністю до забезпечення ефективної антикорупційної політики, а також до виконання міжнародних зобовʼязань. Щодо цього не може бути жодних компромісів. Аргументи "за" та "проти" рішень, ухвалених сьогодні у Верховній Раді, є чітко артикульованими. Ми готові працювати з усіма – партнерами, громадянським суспільством, експертами – щоб забезпечити необхідні для верховенства права 

- написав Качка.

Він зазначив, що важливо пам’ятати, що успіх в боротьбі з корупцією – це не лише про процесуальні та інституційні норми, кількість процесуальних дій і тим більше не медійне охоплення.

Важливими є результати: вироки, які набирають законної сили – після розгляду в судах. Важливо, як ці вироки впливають на запобігання корупції. Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху 

- додав Качка.

За його словами, всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою.

Обговорив це під час онлайн зустріч з Єврокомісаркою з питань розширення ЄС Мартою Кос. Також будемо кординуватись з послами країн G7 та інших держав-членів ЄС 

- резюмував Качка.

Нагадаємо

Сьогодні Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко разом головою СБУ Василем Малюком і директором ДБР Олексієм Сухачовим поспілкувався з представниками G7. Міжнародні партнери отримали вичерпні відповіді щодо нещодавньої спецоперації по нейтралізації російського впливу на НАБУ.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Руслан Кравченко
Василь Малюк
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Європейський Союз
Україна
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