Китай отреагировал после заявлений рф о якобы "нападении на резиденцию путина": призывает стороны воздерживаться от эскалации

Китай в ответ на российские манипуляции относительно якобы попытки "нападения на резиденцию путина" призвал стороны воздерживаться от эскалации, способствовать деэскалации ситуации и создавать условия для политического урегулирования. Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь, пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

В ответ на вопросы российских СМИ относительно сообщений министра иностранных дел россии сергея лаврова о якобы "нападении на резиденцию путина" спикер МИД Китая Линь Цзянь во вторник заявил, что "диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем выхода из украинского кризиса (так Пекин называет войну - ред.)".

Линь призвал все соответствующие стороны придерживаться трех принципов: "не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия и не разжигать огонь ни одной стороной", способствовать деэскалации ситуации и создавать условия для политического урегулирования кризиса.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления рф о якобы "нападении на резиденцию путина". Он отметил, что россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию путина", "и не предоставит, потому что их нет, такого нападения не было". Сибига также отметил, что "с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою обеспокоенность относительно нападения, которого не было".