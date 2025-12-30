Китай отреагировал после заявлений рф о якобы "нападении на резиденцию путина": призывает стороны воздерживаться от эскалации

$42.220.15
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 7370 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 13023 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 19399 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 21261 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 28670 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48 • 29718 просмотра
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36 • 22794 просмотра
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
29 декабря, 15:53 • 23709 просмотра
россия, вероятно, готовит удары по столице, по госзданиям: Зеленский отреагировал на заявление о якобы атаке на резиденцию путина
Эксклюзив
29 декабря, 15:25 • 23172 просмотра
Сложно назвать чрезвычайно продуктивными, ведь по ключевым вопросам решения не приняты: политолог о переговорах Зеленского с Трампом
публикации
Эксклюзивы
Латвия полностью отгородилась от России забором длиной 280 километров30 декабря, 01:32 • 10409 просмотра
Зеленский: Я не доверяю Путину, он не хочет успеха Украины30 декабря, 01:50 • 21994 просмотра
Украина получила автомобили экстренной помощи в рамках гуманитарной поддержки из Казахстана - МинздравPhoto30 декабря, 02:26 • 15253 просмотра
РФ запустила дезинформационную кампанию по переходу Болгарии на евро30 декабря, 02:49 • 7924 просмотра
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну30 декабря, 04:04 • 9896 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 3088 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 7370 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 41634 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 42234 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 42606 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 22343 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 35463 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 43905 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 54437 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 164058 просмотра
Китай отреагировал после заявлений рф о якобы "нападении на резиденцию путина": призывает стороны воздерживаться от эскалации

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Китай призвал стороны воздерживаться от эскалации и способствовать деэскалации ситуации после заявлений рф. Представитель МИД Китая Линь Цзянь подчеркнул необходимость создания условий для политического урегулирования.

Китай отреагировал после заявлений рф о якобы "нападении на резиденцию путина": призывает стороны воздерживаться от эскалации

Китай в ответ на российские манипуляции относительно якобы попытки "нападения на резиденцию путина" призвал стороны воздерживаться от эскалации, способствовать деэскалации ситуации и создавать условия для политического урегулирования. Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь, пишет УНН со ссылкой на Global Times.

Детали

В ответ на вопросы российских СМИ относительно сообщений министра иностранных дел россии сергея лаврова о якобы "нападении на резиденцию путина" спикер МИД Китая Линь Цзянь во вторник заявил, что "диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем выхода из украинского кризиса (так Пекин называет войну - ред.)".

Линь призвал все соответствующие стороны придерживаться трех принципов: "не расширять поле боя, не эскалировать боевые действия и не разжигать огонь ни одной стороной", способствовать деэскалации ситуации и создавать условия для политического урегулирования кризиса.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал заявления рф о якобы "нападении на резиденцию путина". Он отметил, что россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы "нападении на резиденцию путина", "и не предоставит, потому что их нет, такого нападения не было". Сибига также отметил, что "с разочарованием и беспокойством обратили внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, которые выразили свою обеспокоенность относительно нападения, которого не было".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Китай
Украина