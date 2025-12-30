Китай відреагував після заяв рф про нібито "напад на резиденцію путіна": закликає сторони утримуватися від ескалації

$42.220.15
49.650.10
ukenru
09:46 • 6982 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 12842 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 19221 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 21087 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 28547 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 29638 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22752 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23695 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 23157 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 21222 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
5.7м/с
71%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30 грудня, 01:32 • 10282 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 21875 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 15132 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 7712 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну30 грудня, 04:04 • 9690 перегляди
Публікації
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 2866 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 6982 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 41515 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 42128 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 163933 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Туск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Дніпро (місто)
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 22283 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 35399 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 43850 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 54374 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 163933 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
Дипломатка
Facebook

Китай відреагував після заяв рф про нібито "напад на резиденцію путіна": закликає сторони утримуватися від ескалації

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Китай закликав сторони утримуватися від ескалації та сприяти деескалації ситуації після заяв рф. Речник МЗС Китаю Лінь Цзянь наголосив на необхідності створення умов для політичного врегулювання.

Китай відреагував після заяв рф про нібито "напад на резиденцію путіна": закликає сторони утримуватися від ескалації

Китай у відповідь на російські маніпуляції щодо нібито спроби "нападу на резиденцію путіна" закликав сторони утримуватися від ескалації, сприяти деескалації ситуації та створювати умови для політичного врегулювання. Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, пише УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

У відповідь на запитання російських ЗМІ щодо повідомлень міністра закордонних справ росії сергія лаврова щодо нібито "нападу на резиденцію путіна" речник МЗС Китаю Лінь Цзянь у вівторок заявив, що "діалог і переговори є єдиним життєздатним шляхом виходу з української кризи (так Пекін називає війну - ред.)".

Лінь закликав усі відповідні сторони дотримуватися трьох принципів: "не розширювати поле бою, не ескалувати бойові дії та не розпалювати вогонь жодною стороною", сприяти деескалації ситуації та створювати умови для політичного врегулювання кризи.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви рф про нібито "напад на резиденцію путіна". Він зазначив, що росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію путіна", "і не надасть, бо їх немає, такого нападу не було". Сибіга також зазначив, що "із розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловили свою стурбованість щодо нападу, якого не було". 

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Китай
Україна