Китай відреагував після заяв рф про нібито "напад на резиденцію путіна": закликає сторони утримуватися від ескалації

Китай у відповідь на російські маніпуляції щодо нібито спроби "нападу на резиденцію путіна" закликав сторони утримуватися від ескалації, сприяти деескалації ситуації та створювати умови для політичного врегулювання. Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, пише УНН з посиланням на Global Times.

Деталі

У відповідь на запитання російських ЗМІ щодо повідомлень міністра закордонних справ росії сергія лаврова щодо нібито "нападу на резиденцію путіна" речник МЗС Китаю Лінь Цзянь у вівторок заявив, що "діалог і переговори є єдиним життєздатним шляхом виходу з української кризи (так Пекін називає війну - ред.)".

Лінь закликав усі відповідні сторони дотримуватися трьох принципів: "не розширювати поле бою, не ескалувати бойові дії та не розпалювати вогонь жодною стороною", сприяти деескалації ситуації та створювати умови для політичного врегулювання кризи.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяви рф про нібито "напад на резиденцію путіна". Він зазначив, що росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїм звинуваченням України у нібито "нападі на резиденцію путіна", "і не надасть, бо їх немає, такого нападу не було". Сибіга також зазначив, що "із розчаруванням та занепокоєнням звернули увагу на заяви еміратської, індійської та пакистанської сторін, які висловили свою стурбованість щодо нападу, якого не було".