Киевщина утром подверглась атаке РФ дронами, есть последствия в двух районах - ОВА
Киев • УНН
Силы ПВО сбили дроны над Киевщиной, попаданий в инфраструктуру не допущено. Повреждены авто в Броварском и дом в Фастовском районах, пострадавших нет.
РФ утром атаковала Киевскую область дронами, есть последствия в двух районах, сообщил в четверг и.о. главы Киевской ОВА Руслан Олейник в соцсетях, пишет УНН.
Сегодня утром враг в очередной раз атаковал Киевщину ударными дронами. Благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны удалось избежать значительно более тяжелых последствий. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. В Броварском районе в результате вражеской атаки поврежден автомобиль. В Фастовском районе поврежден частный жилой дом
По его словам, пострадавших среди населения нет.