В Киеве после ракетной атаки рф вызвали медиков в Святошинский район
Киев • УНН
В Киеве после ракетной атаки рф вызвали медиков в Святошинский район. Бригада уже выехала на место.
В Киеве после массированной ракетной атаки рф баллистикой среди дня вызвали медиков в Святошинский район, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Вызов медиков в Святошинский район. Бригада выехала
Незадолго до этого Кличко сообщил о взрывах в Киеве и работе ПВО.
Перед этим ПС ВСУ предупредили о вражеских "ракетах на Киев". Мониторинговые каналы писали о более чем полдюжине баллистических ракет, в том числе "Цирконах", среди дня. В пабликах сообщается о дыме после прилетов.