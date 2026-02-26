Киевлянин обещал за 18 тыс. долларов договориться о мобилизации осужденной за ДТП
Киев • УНН
Житель Киева обещал за $18 000 устроить осужденную за ДТП женщину боевым медиком в воинскую часть. Его задержали при получении средств, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В столице разоблачили попытку использовать мобилизацию для избежания реального наказания. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, житель Киева обещал за $18 000 организовать мобилизацию женщины, приговоренной к 5 годам заключения за ДТП с пострадавшими. Он якобы должен был договориться устроить "клиентку" в одну из воинских частей на должность боевого медика в обход законной процедуры.
Мужчина планировал получить оплату после достижения договоренностей, однако правоохранители задержали его во время получения средств согласно ст. 208 УПК Украины.
При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в 3,3 млн грн.
В Генпрокуратуре отметили, что задержанный также подозревается в ДТП с пострадавшими.
Мать и сына - врачей разоблачили на схеме фиктивной инвалидности, во время обысков нашли сотни тысяч в валюте26.02.26, 12:04 • 2744 просмотра