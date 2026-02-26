Киевлянин обещал за 18 тыс. долларов договориться о мобилизации осужденной за ДТП

$43.240.02
14:09 • 2220 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 8710 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 9102 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 53043 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 33322 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 47161 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 61214 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52621 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 62101 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31560 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Рубрики
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву26 февраля, 07:08 • 5028 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 31247 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 29502 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 30634 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 5686 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
13:53 • 8728 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 6012 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 53058 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 62105 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 67182 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Музыкант
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Запорожская область
Винницкая область
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 29691 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 46455 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 49222 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 53944 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 54188 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель

Киевлянин обещал за 18 тыс. долларов договориться о мобилизации осужденной за ДТП

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Житель Киева обещал за $18 000 устроить осужденную за ДТП женщину боевым медиком в воинскую часть. Его задержали при получении средств, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Киевлянин обещал за 18 тыс. долларов договориться о мобилизации осужденной за ДТП

В столице разоблачили попытку использовать мобилизацию для избежания реального наказания. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, житель Киева обещал за $18 000 организовать мобилизацию женщины, приговоренной к 5 годам заключения за ДТП с пострадавшими. Он якобы должен был договориться устроить "клиентку" в одну из воинских частей на должность боевого медика в обход законной процедуры.

Мужчина планировал получить оплату после достижения договоренностей, однако правоохранители задержали его во время получения средств согласно ст. 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Оболонской окружной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в 3,3 млн грн.

В Генпрокуратуре отметили, что задержанный также подозревается в ДТП с пострадавшими.

Мать и сына - врачей разоблачили на схеме фиктивной инвалидности, во время обысков нашли сотни тысяч в валюте26.02.26, 12:04 • 2744 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Киев