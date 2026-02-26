Мать и сына - врачей разоблачили на схеме фиктивной инвалидности, во время обысков нашли сотни тысяч в валюте
Киев • УНН
В Винницкой области разоблачена схема оформления фиктивной инвалидности двумя врачами. За 3000 долларов они предлагали установить третью группу инвалидности, оформляя фиктивное лечение.
В Винницкой области разоблачили мать и сына - врачей на схеме с оформлением фиктивной инвалидности, во время обысков обнаружили более 200 тыс. долл., 350 тыс. грн и более 1700 евро наличными, им сообщили о подозрении, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, "осенью 2025 года мать и сын 47 и 27 лет, работающие врачами в разных отделениях одного коммунального медучреждения в Винницком районе, предложили мужчине за 3000 долларов установление ему III группы инвалидности сроком на год".
"Чтобы незаконная процедура выглядела правдоподобно, фигуранты оформили "пациенту" фиктивное стационарное лечение в отделении, где работал один из них, и ряд обследований. Когда пакет медицинской документации был готов для передачи экспертам по оценке повседневного функционирования лица, "клиент" должен был рассчитаться за "услугу"", - рассказали в полиции.
После передачи оговоренной суммы взятки сообщников задержали правоохранители, а денежные средства изъяли. Всего в ходе санкционированных обысков в рамках уголовного производства обнаружено и изъято более 200 тыс. долларов, 350 тыс. гривен и более 1700 евро наличными.
Продолжаются следственные действия для установления происхождения средств и других лиц, вероятно причастных к совершению преступления.
Обоим врачам сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения об установлении инвалидности, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
Как сообщили в Винницкой областной прокуратуре, в суд направлены ходатайства о применении в отношении подозреваемых мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.
