$43.240.02
50.960.00
ukenru
08:55 • 3830 перегляди
Матір і сина - лікарів викрили на схемі фіктивної інвалідності, під час обшуків знайшли сотні тисяч у валюті

Київ • УНН

 • 336 перегляди

На Вінниччині викрито схему оформлення фіктивної інвалідності двома лікарями. За 3000 доларів вони пропонували встановити третю групу інвалідності, оформлюючи фіктивне лікування.

Матір і сина - лікарів викрили на схемі фіктивної інвалідності, під час обшуків знайшли сотні тисяч у валюті

У Вінницькій області викрили матір і сина - лікарів на схемі з оформленням фіктивної інвалідності, під час обшуків виявили понад 200 тис. дол., 350 тис. грн та понад 1700 євро готівки, їм повідомили про підозру, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, "восени 2025 року мати й син 47 та 27 років, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за 3000 доларів встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік".

"Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили "пацієнту" фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень. Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, "клієнт" мав розрахуватися за "послугу"", - розповіли у поліції.

Після передачі обумовленої суми хабаря спільників затримали правоохоронці, а грошові кошти вилучили. Загалом у ході санкціонованих обшуків в межах кримінального провадження виявлено і вилучено понад 200 тис. доларів, 350 тис. гривень та більше 1700 євро готівки.

- вказали у поліції.

Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину.

Обом лікарям повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення про встановлення інвалідності, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, до суду скеровані клопотання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Прокурор та члени МСЕК на Черкащині організували схему з надання незаконної інвалідності25.09.25, 14:25 • 8726 переглядiв

Юлія Шрамко

