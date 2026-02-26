Матір і сина - лікарів викрили на схемі фіктивної інвалідності, під час обшуків знайшли сотні тисяч у валюті
Київ • УНН
На Вінниччині викрито схему оформлення фіктивної інвалідності двома лікарями. За 3000 доларів вони пропонували встановити третю групу інвалідності, оформлюючи фіктивне лікування.
У Вінницькій області викрили матір і сина - лікарів на схемі з оформленням фіктивної інвалідності, під час обшуків виявили понад 200 тис. дол., 350 тис. грн та понад 1700 євро готівки, їм повідомили про підозру, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, "восени 2025 року мати й син 47 та 27 років, які працюють лікарями у різних відділеннях одного комунального медзакладу у Вінницькому районі, запропонували чоловікові за 3000 доларів встановлення йому ІІІ групи інвалідності строком на рік".
"Аби незаконна процедура виглядала правдоподібно, фігуранти оформили "пацієнту" фіктивне стаціонарне лікування у відділенні, де працював один з них, та низку обстежень. Коли пакет медичної документації був готовий для передачі експертам з оцінювання повсякденного функціонування особи, "клієнт" мав розрахуватися за "послугу"", - розповіли у поліції.
Після передачі обумовленої суми хабаря спільників затримали правоохоронці, а грошові кошти вилучили. Загалом у ході санкціонованих обшуків в межах кримінального провадження виявлено і вилучено понад 200 тис. доларів, 350 тис. гривень та більше 1700 євро готівки.
Тривають слідчі дії для встановлення походження коштів та інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину.
Обом лікарям повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення про встановлення інвалідності, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, до суду скеровані клопотання про застосування щодо підозрюваних запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.
