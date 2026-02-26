Киянин обіцяв за 18 тис. доларів домовитись про мобілізацію засудженої за ДТП

$43.240.02
14:09
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
11:34
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву
26 лютого, 07:08
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"
26 лютого, 07:34
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото
09:00
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф
09:59
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон
13:46
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон
13:46
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото
09:00
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
24 лютого, 12:26
Киянин обіцяв за 18 тис. доларів домовитись про мобілізацію засудженої за ДТП

Київ

 • 2 перегляди

Мешканець Києва обіцяв за $18 000 влаштувати засуджену за ДТП жінку бойовим медиком до військової частини. Його затримали під час отримання коштів, підозрюваному обрано тримання під вартою.

Киянин обіцяв за 18 тис. доларів домовитись про мобілізацію засудженої за ДТП

У столиці викрили спробу використати мобілізацію для уникнення реального покарання. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, мешканець Києва обіцяв за $18 000 організувати мобілізацію жінки, засудженої до 5 років увʼязнення за ДТП з потерпілими. Він нібито мав домовитися влаштувати "клієнтку" до однієї з військових частин на посаду бойового медика в обхід законної процедури.

Чоловік планував отримати оплату після досягнення домовленостей, проте правоохоронці затримали його під час отримання коштів згідно зі ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у 3,3 млн грн.

У Генпрокуратурі зазначили, що затриманий також підозрюється у ДТП з потерпілими.

Матір і сина - лікарів викрили на схемі фіктивної інвалідності, під час обшуків знайшли сотні тисяч у валюті
26.02.26, 12:04

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Дорожньо-транспортна пригода
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Київ