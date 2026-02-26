Киянин обіцяв за 18 тис. доларів домовитись про мобілізацію засудженої за ДТП
Київ • УНН
Мешканець Києва обіцяв за $18 000 влаштувати засуджену за ДТП жінку бойовим медиком до військової частини. Його затримали під час отримання коштів, підозрюваному обрано тримання під вартою.
У столиці викрили спробу використати мобілізацію для уникнення реального покарання. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, мешканець Києва обіцяв за $18 000 організувати мобілізацію жінки, засудженої до 5 років увʼязнення за ДТП з потерпілими. Він нібито мав домовитися влаштувати "клієнтку" до однієї з військових частин на посаду бойового медика в обхід законної процедури.
Чоловік планував отримати оплату після досягнення домовленостей, проте правоохоронці затримали його під час отримання коштів згідно зі ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у 3,3 млн грн.
У Генпрокуратурі зазначили, що затриманий також підозрюється у ДТП з потерпілими.
