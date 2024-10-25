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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хуситы могли использовать, полученные от рф, данные отслеживания для нападения на корабли в Красном море - СМИ

Хуситы могли использовать, полученные от рф, данные отслеживания для нападения на корабли в Красном море - СМИ

Киев  •  УНН

07:00 • 1385 просмотра

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WSJ сообщает, что РФ передала хуситам данные для нацеливания на корабли через иранских посредников. За год хуситы совершили более 100 атак, в результате которых погибли 4 моряка и затонули 2 судна.

Данные отслеживания якобы были переданы членам Корпуса стражей Исламской революции Ирана, дислоцированного в Йемене. Впоследствии информация использовалась для нападения на корабли. Пишет УНН со ссылкой Wall Street Journal.

Россия предоставила данные о целях для йеменских повстанцев-хуситов, которые в начале этого года атаковали западные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками, помогая поддерживаемой Ираном группировке атаковать главную артерию мировой торговли и еще больше дестабилизируя регион.

Справка

Поддерживаемые Ираном хуситы, которые контролируют значительные территории Йемена, начали атаковать коммерческие суда в Красном море, как они говорят, в знак солидарности с палестинцами в войне в Газе, вызванной террористическим нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. .

Атаки привели к резкому сокращению трафика на этом ключевом судоходном маршруте. Во время более чем 100 нападений хуситов в течение почти года четыре моряка были убиты и два корабля потоплены

В ответ Соединенные Штаты и Великобритания развернули военно-морскую коалицию в регионе и проводили операции по поражению целей хуситов в Йемене.

Геополитические амбиции кремля и БРИКС+

Российский диктатор, с целью противостояния политической и экономической изоляции, после его полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, добавил тему Ближнего Востока в свою риторику.

Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене17 октября 2024, 03:17 • 74914 просмотров

Выступая на саммите БРИКС, президент рф заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны, поскольку регион готовится к ожидаемому ответу Израиля на недавнюю атаку баллистических ракет Ирана на страну.

Добавим, что большая часть дискуссии на саммите в российском городе Казань была посвящена войне рф против Украины и насилию на Ближнем Востоке, хотя не было никаких признаков того, что что-то конкретное будет сделано для прекращения обоих конфликтов.

Израиль планировал удар по резиденциям руководителей Ирана - Bild24 октября 2024, 15:05 • 12503 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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