Хусити могли використовувати, отримані від рф, дані відстеження для нападу на кораблі у Червоному морі – ЗМІ
Київ • УНН
WSJ повідомляє, що рф передала хуситам дані для націлювання на кораблі через іранських посередників. За рік хусити здійснили понад 100 атак, внаслідок яких загинули 4 моряки та затонули 2 судна.
Дані відстеження начебто були передані членам Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, дислокованого в Ємені. Згодом інформація використовувалася для нападу на кораблі.
Пише УНН із посиланням Wall Street Journal.
Росія надала дані про цілі для єменських повстанців-хуситів, які на початку цього року атакували західні кораблі в Червоному морі ракетами і безпілотниками, допомагаючи підтримуваному Іраном угрупованню атакувати головну артерію світової торгівлі і ще більше дестабілізуючи регіон.
Довідка
Підтримувані Іраном хусити, які контролюють значні території Ємену, почали атакувати комерційні судна в Червоному морі, як вони кажуть, на знак солідарності з палестинцями у війні в Газі, спричиненій терористичним нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. .
Атаки призвели до різкого скорочення трафіку на цьому ключовому судноплавному маршруті. Під час більш ніж 100 нападів хуситів протягом майже року чотири моряки були вбиті і два кораблі потоплені
У відповідь Сполучені Штати та Велика Британія розгорнули військово-морську коаліцію в регіоні та проводили операцїї з враження цілей хуситів у Ємені.
Геополітичні амбіції кремля та БРІКС+
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