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Хусити могли використовувати, отримані від рф, дані відстеження для нападу на кораблі у Червоному морі – ЗМІ

Київ • УНН

 • 16662 перегляди

WSJ повідомляє, що рф передала хуситам дані для націлювання на кораблі через іранських посередників. За рік хусити здійснили понад 100 атак, внаслідок яких загинули 4 моряки та затонули 2 судна.

Хусити могли використовувати, отримані від рф, дані відстеження для нападу на кораблі у Червоному морі – ЗМІ

Дані відстеження начебто були передані членам Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, дислокованого в Ємені. Згодом інформація використовувалася для нападу на кораблі.

Пише УНН із посиланням Wall Street Journal.

Росія надала дані про цілі для єменських повстанців-хуситів, які на початку цього року атакували західні кораблі в Червоному морі ракетами і безпілотниками, допомагаючи підтримуваному Іраном угрупованню атакувати головну артерію світової торгівлі і ще більше дестабілізуючи регіон.

Довідка

Підтримувані Іраном хусити, які контролюють значні території Ємену, почали атакувати комерційні судна в Червоному морі, як вони кажуть, на знак солідарності з палестинцями у війні в Газі, спричиненій терористичним нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. .

Атаки призвели до різкого скорочення трафіку на цьому ключовому судноплавному маршруті. Під час більш ніж 100 нападів хуситів протягом майже року чотири моряки були вбиті і два кораблі потоплені

У відповідь Сполучені Штати та Велика Британія розгорнули військово-морську коаліцію в регіоні та проводили операцїї з враження цілей хуситів у Ємені.

Геополітичні амбіції кремля та БРІКС+

Російський диктатор, з метою протистояння політичній та економічній ізоляції, після його повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, додав тему Близького Сходу до своєї риторики.

Американські бомбардувальники B-2 завдали ударів по складах зброї хуситів у Ємені17.10.24, 06:17 • 76114 переглядiв

Виступаючи на саміті БРІКС, президент рф заявив, що Близький Схід знаходиться на межі повномасштабної війни, оскільки регіон готується до очікуваної відповіді Ізраїлю на нещодавню атаку балістичних ракет Ірану на країну.

Додамо, що велика частина дискусії на саміті в російському місті казань була присвячена війні рф проти України та насильству на Близькому Сході, хоча не було жодних ознак того, що щось конкретне буде зроблено для припинення обох конфліктів.

Ізраїль планував удар по резиденціям керівників Ірану - Bild24.10.24, 18:05 • 15164 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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