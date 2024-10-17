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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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MIM-104 Patriot

Американські бомбардувальники B-2 завдали ударів по складах зброї хуситів у Ємені

Київ • УНН

 • 76114 перегляди

Американські стелс-бомбардувальники B-2 атакували склади зброї хуситів у Ємені. Операція спрямована на зменшення атак угруповання на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Американські бомбардувальники B-2 завдали ударів по складах зброї хуситів у Ємені

Американські стелс-бомбардувальники B-2 завдали ударів по складах зброї, пов'язаним із повстанцями-хуситами в Ємені. Операція спрямована на зменшення атак угруповання, підтримуваного Іраном, що завдало шкоди комерційному судноплавству в Червоному морі.Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що літаки вразили кілька цілей, але інформація про операцію поки що не розголошувалася офіційно.

Хусити почали атакувати судна після початку ізраїльської кампанії проти ХАМАСу. Попри попередні удари, атаки хуситів тривають, що суттєво впливає на судноплавство в регіоні.

B-2 вилетіли з бази Вітман у штаті Міссурі, що стало першою бойовою місією цих бомбардувальників з 2017 року, коли вони завдали удару по табору підготовки Ісламської держави в Лівії. Кожен B-2 здатен нести до 20 тонн бомб, включаючи 80 GPS-керованих боєприпасів вагою 500 фунтів.

Нагадаємо

На початку жовтня у портовому місті Ходейда в Ємені сталося кілька вибухів. Хуситський телеканал повідомляв про щонайменше чотири американсько-британські авіаудари, проте Британія заперечує свою участь.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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