У стратегічно важливому портовому місті Ємена сталося кілька вибухів - хуситська преса

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Київ • УНН

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У портовому місті Ходейда в Ємені сталося кілька вибухів. Хуситський телеканал повідомив про щонайменше чотири американсько-британські авіаудари, проте Британія заперечує свою участь.

Телеканал "Аль-Масіра", який вважається рупором повстанців-хуситів повідомив, що у бік портового міста Ходейда здійснено щонайменше чотири авіаудари.

Пише УНН із посиланням на ORF.

Телеканал Al Masirah TV, головний телеканал руху хуситів, повідомив про напади в районі Ходейді в Ємені.

Йдеться про щонайменше чотири американсько-британські авіаудари по прибережному місту.

Також постраждали міський аеропорт і регіони Сана і Дамар.

ВПС Британії заявили, що не брали участі в атаках в Ємені. Ізраїльські військові заявили, що нічого не знають про авіаудари по Ходейді.

Також не було повідомлень про постраждалих або точні цілі.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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