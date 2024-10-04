У стратегічно важливому портовому місті Ємена сталося кілька вибухів - хуситська преса
Київ • УНН
У портовому місті Ходейда в Ємені сталося кілька вибухів. Хуситський телеканал повідомив про щонайменше чотири американсько-британські авіаудари, проте Британія заперечує свою участь.
Телеканал "Аль-Масіра", який вважається рупором повстанців-хуситів повідомив, що у бік портового міста Ходейда здійснено щонайменше чотири авіаудари.
Пише УНН із посиланням на ORF.
Телеканал Al Masirah TV, головний телеканал руху хуситів, повідомив про напади в районі Ходейді в Ємені.
Йдеться про щонайменше чотири американсько-британські авіаудари по прибережному місту.
Також постраждали міський аеропорт і регіони Сана і Дамар.
ВПС Британії заявили, що не брали участі в атаках в Ємені. Ізраїльські військові заявили, що нічого не знають про авіаудари по Ходейді.
Також не було повідомлень про постраждалих або точні цілі.
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