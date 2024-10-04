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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В стратегически важном портовом городе Йемена произошло несколько взрывов - хуситская пресса

В стратегически важном портовом городе Йемена произошло несколько взрывов - хуситская пресса

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 17:04  •  2490 просмотра

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В портовом городе Ходейда в Йемене произошло несколько взрывов. Хуситский телеканал сообщил о по меньшей мере четырех американо-британских авиаударах, однако Британия отрицает свое участие.

Телеканал «Аль-Масира», который считается рупором повстанцев-хуситов  сообщил, что в сторону портового города Ходейда осуществлено по меньшей мере четыре авиаудара.

Пишет УНН со ссылкой на ORF.

Телеканал Al Masirah TV, главный телеканал движения хуситов, сообщил о нападениях в районе Ходейди в Йемене.

Речь идет о по меньшей мере четырех американо-британских авиаударах по прибрежному городу.

Также пострадали городской аэропорт и регионы Сана и Дамар. ВВС Британии заявили, что не участвовали в атаках в Йемене. Израильские военные заявили, что ничего не знают об авиаударах по Ходейде. Также не было сообщений о пострадавших или точных целях.

Хуситы заявили, что запустили ракету по аэропорту Бен-Гурион, когда Нетаньяху возвращался в Израиль29 сентября 2024, 00:00 • 21040 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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