В стратегически важном портовом городе Йемена произошло несколько взрывов - хуситская пресса

Телеканал «Аль-Масира», который считается рупором повстанцев-хуситов сообщил, что в сторону портового города Ходейда осуществлено по меньшей мере четыре авиаудара.

Пишет УНН со ссылкой на ORF.

Телеканал Al Masirah TV, главный телеканал движения хуситов, сообщил о нападениях в районе Ходейди в Йемене.

Речь идет о по меньшей мере четырех американо-британских авиаударах по прибрежному городу.

Также пострадали городской аэропорт и регионы Сана и Дамар. ВВС Британии заявили, что не участвовали в атаках в Йемене. Израильские военные заявили, что ничего не знают об авиаударах по Ходейде. Также не было сообщений о пострадавших или точных целях.

Хуситы заявили, что запустили ракету по аэропорту Бен-Гурион, когда Нетаньяху возвращался в Израиль