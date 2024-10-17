Американские бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

Американские стелс-бомбардировщики B-2 нанесли удары по складам оружия, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Операция направлена на уменьшение атак группировки, поддерживаемой Ираном, что нанесло ущерб коммерческому судоходству в Красном море. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что самолеты поразили несколько целей, но информация об операции пока не разглашалась официально.

Хуситы начали атаковать суда после начала израильской кампании против ХАМАСа. Несмотря на предыдущие удары, атаки хуситов продолжаются, что существенно влияет на судоходство в регионе.

B-2 вылетели с базы Уитман в штате Миссури, что стало первой боевой миссией этих бомбардировщиков с 2017 года, когда они нанесли удар по лагерю подготовки Исламского государства в Ливии. Каждый B-2 способен нести до 20 тонн бомб, включая 80 GPS-управляемых боеприпасов весом 500 фунтов.

Напомним

В начале октября в портовом городе Ходейда в Йемене произошло несколько взрывов. Хуситский телеканал сообщал о как минимум четырех американо-британских авиаударах, однако Британия отрицает свое участие.