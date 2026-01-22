Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Киев • УНН
Водитель рейсового автобуса "Кошице-Свалява" пытался прорвать границу в Ужгороде, чтобы избежать задержания. 49-летний мужчина находился в розыске и сбежал в Словакию, оставив автобус.
Водитель рейсового автобуса "Кошице-Свалява" попытался прорвать границу в пункте пропуска "Ужгород" и вернуться в Словакию, поскольку во время проверки документов выяснилось, что он находится в розыске. Мужчина чуть не сбил пограничника, а когда понял, что не сможет продолжить движение на автобусе, оставил его и побежал в сторону Словакии, передает УНН со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.
Детали
По информации пограничников, рейсовый автобус сообщением "Кошице-Свалява" направлялся на въезд в Украину через пункт пропуска "Ужгород". Во время проверки документов пограничный наряд обнаружил, что водитель транспортного средства, 49-летний гражданин Украины, находится в розыске в государственном электронном реестре "Оберіг".
Опасаясь задержания, водитель вернулся в автобус, развернул его в обратном направлении и двинулся на скорости в сторону границы.
Пограничный наряд пытался остановить транспортное средство, однако мужчина не реагировал на законные требования военнослужащего и предпринял попытку наезда на него. Поскольку такие действия подвергали жизнь пограничника опасности, он был вынужден прекратить свои действия. В то же время, пограничники оперативно применили средства для принудительной остановки транспортных средств на выезде из пункта пропуска. Благодаря быстрому реагированию им удалось предотвратить попытку прорыва автобуса через границу и сохранить свои жизни
В ГПСУ добавили, что водитель понял, что не сможет продолжить движение на автобусе, оставил его и побежал в сторону Словакии. Все его документы остались на территории Украины.
Действия водителя были опасны не только для военнослужащих, но и для людей, которые в то время пересекали границу. По данному факту проинформированы сотрудники Национальной полиции. О происшествии также сообщено Пограничной полиции Словакии
