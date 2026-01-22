Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию

Водитель рейсового автобуса "Кошице-Свалява" попытался прорвать границу в пункте пропуска "Ужгород" и вернуться в Словакию, поскольку во время проверки документов выяснилось, что он находится в розыске. Мужчина чуть не сбил пограничника, а когда понял, что не сможет продолжить движение на автобусе, оставил его и побежал в сторону Словакии, передает УНН со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Детали

По информации пограничников, рейсовый автобус сообщением "Кошице-Свалява" направлялся на въезд в Украину через пункт пропуска "Ужгород". Во время проверки документов пограничный наряд обнаружил, что водитель транспортного средства, 49-летний гражданин Украины, находится в розыске в государственном электронном реестре "Оберіг".

Опасаясь задержания, водитель вернулся в автобус, развернул его в обратном направлении и двинулся на скорости в сторону границы.

Пограничный наряд пытался остановить транспортное средство, однако мужчина не реагировал на законные требования военнослужащего и предпринял попытку наезда на него. Поскольку такие действия подвергали жизнь пограничника опасности, он был вынужден прекратить свои действия. В то же время, пограничники оперативно применили средства для принудительной остановки транспортных средств на выезде из пункта пропуска. Благодаря быстрому реагированию им удалось предотвратить попытку прорыва автобуса через границу и сохранить свои жизни - говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что водитель понял, что не сможет продолжить движение на автобусе, оставил его и побежал в сторону Словакии. Все его документы остались на территории Украины.

Действия водителя были опасны не только для военнослужащих, но и для людей, которые в то время пересекали границу. По данному факту проинформированы сотрудники Национальной полиции. О происшествии также сообщено Пограничной полиции Словакии - резюмировали пограничники.

