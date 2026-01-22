$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:05 • 194 перегляди
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
16:54 • 2626 перегляди
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
15:45 • 7316 перегляди
Президент нагородив депутата Київради Григорія Маленка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
14:44 • 11172 перегляди
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
14:19 • 13372 перегляди
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49 • 15558 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 28229 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14 • 15281 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59 • 15866 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
22 січня, 07:31 • 18229 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Історія про кохання, вірність і силу духу: важкопоранений боєць одружився з дівчиною у Центрі ШалімоваPhoto22 січня, 08:25 • 6884 перегляди
Зустріч путіна з Віткоффом та Кушнером 22 січня: у кремлі озвучили деталі22 січня, 09:30 • 5928 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 19357 перегляди
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп назвав переговори із Зеленським "хорошими" та анонсував зустріч з путіним13:45 • 4426 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 10471 перегляди
Публікації
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом16:50 • 2436 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність14:43 • 10539 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
22 січня, 11:29 • 28231 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко22 січня, 10:28 • 19416 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 74534 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Давос
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка17:56 • 160 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 25219 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 22157 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 24634 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 65727 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y
NASAMS

Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Водій рейсового автобуса "Кошице-Свалява" намагався прорвати кордон в Ужгороді, щоб уникнути затримання. 49-річний чоловік перебував у розшуку та втік до Словаччини, залишивши автобус.

Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину

Водій рейсового автобусу "Кошице-Свалява" спробував прорвати кордон у пункті пропуску "Ужгород" і повернутись до Словаччини, оскільки під час перевірки документів з'ясувалось, що він перебуває у розшуку. Чоловік мало не збив прикордонника, а коли зрозумів, що не зможе продовжити рух автобусом, залишив його та побіг в бік Словаччини, передає УНН із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Деталі

За інформацією прикордонників, рейсовий автобус сполученням "Кошице-Свалява" прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Ужгород". Під час перевірки документів прикордонний наряд виявив, що водій транспортного засобу, 49-річний громадянин України, перебуває у розшуку в державному електронному реєстрі "Оберіг".

Побоюючись затримання, водій повернувся в автобус, розвернув його у зворотному напрямку та рушив на швидкості в бік кордону.

Прикордонний наряд намагався зупинити транспортний засіб, втім чоловік не реагував на законні вимоги військовослужбовця та вчинив спробу наїзду на нього. Оскільки такі дії наражали життя прикордонника на небезпеку, він був змушений припинити свої дії. Водночас, прикордонники оперативно застосували засоби для примусової зупинки транспортних засобів на виїзді з пункту пропуску. Завдяки швидкому реагуванню їм вдалося попередити спробу прориву автобуса через кордон та зберегти свої життя 

- йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що водій зрозумів, що не зможе продовжити рух автобусом, залишив його та побіг в бік Словаччини. Усі його документи залишилися на території України.

Дії водія були небезпечні не лише для військовослужбовців, а й для людей, які у той час перетинали кордон. За даним фактом проінформовано співробітників Національної поліції. Про подію також повідомлено Прикордонну поліцію Словаччини 

- резюмували прикордонники.

Водій Range Rover травмував прикордонника під час спроби прориву кордону - ДПСУ11.01.26, 12:55 • 4892 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Дорожньо-транспортна пригода
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Державний кордон України
Національна поліція України
Державна прикордонна служба України
Словаччина
Україна