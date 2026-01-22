Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину

Водій рейсового автобусу "Кошице-Свалява" спробував прорвати кордон у пункті пропуску "Ужгород" і повернутись до Словаччини, оскільки під час перевірки документів з'ясувалось, що він перебуває у розшуку. Чоловік мало не збив прикордонника, а коли зрозумів, що не зможе продовжити рух автобусом, залишив його та побіг в бік Словаччини, передає УНН із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Деталі

За інформацією прикордонників, рейсовий автобус сполученням "Кошице-Свалява" прямував на в'їзд в Україну через пункт пропуску "Ужгород". Під час перевірки документів прикордонний наряд виявив, що водій транспортного засобу, 49-річний громадянин України, перебуває у розшуку в державному електронному реєстрі "Оберіг".

Побоюючись затримання, водій повернувся в автобус, розвернув його у зворотному напрямку та рушив на швидкості в бік кордону.

Прикордонний наряд намагався зупинити транспортний засіб, втім чоловік не реагував на законні вимоги військовослужбовця та вчинив спробу наїзду на нього. Оскільки такі дії наражали життя прикордонника на небезпеку, він був змушений припинити свої дії. Водночас, прикордонники оперативно застосували засоби для примусової зупинки транспортних засобів на виїзді з пункту пропуску. Завдяки швидкому реагуванню їм вдалося попередити спробу прориву автобуса через кордон та зберегти свої життя - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що водій зрозумів, що не зможе продовжити рух автобусом, залишив його та побіг в бік Словаччини. Усі його документи залишилися на території України.

Дії водія були небезпечні не лише для військовослужбовців, а й для людей, які у той час перетинали кордон. За даним фактом проінформовано співробітників Національної поліції. Про подію також повідомлено Прикордонну поліцію Словаччини - резюмували прикордонники.

