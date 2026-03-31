"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины

Сегодня "хороших новостей" относительно выплаты Украине кредита ЕС в 90 млрд евро нет, работа над "преодолением препятствий" продолжается и на решение рассчитывают на следующем Евросовете, сообщила во время визита в Украину глава дипломатии блока Кая Каллас во вторник, пишет УНН.

У нас есть некоторые препятствия на пути, когда речь идет о 20-м пакете санкций, а также о выплате кредита. Работа над преодолением этих препятствий продолжается, но, к сожалению, сегодня я не могу сообщить здесь хорошей новости о том, что этот кредит будет выплачен. Поэтому мы все еще работаем и, надеемся, получим это решение на следующем Евросовете - сказала Каллас.

Главы дипломатии ЕС и Украины в годовщину Бучанской резни подтвердили приверженность обеспечению ответственности рф

Напомним

Премьер Венгрии Виктор Орбан на мартовском саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины, но отрицал связь своего сопротивления с выборами.

В ЕС после этого заверили в выполнении решения о €90 млрд Украине - "так или иначе".

Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины