"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС повідомила про триваючу роботу над подоланням перешкод для виплати коштів. Остаточне рішення очікується на наступній Єврораді.
Сьогодні "гарної новини" щодо виплати Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро немає, робота над "подоланням перешкод" триває і на рішення розраховують на наступній Єврораді, повідомила під час візиту до України голова дипломатії блоку Кая Каллас у вівторок, пише УНН.
У нас є деякі перешкоди на шляху, коли йдеться про 20-й пакет санкцій, а також про виплату кредиту. Робота над подоланням цих перешкод триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити тут гарної новини про те, що цей кредит буде виплачено. Тому ми все ще працюємо і, сподіваємося, отримаємо це рішення на наступній Єврораді
Голови дипломатії ЄС і України у роковини Бучанської різанини підтвердили відданість забезпеченню відповідальності рф31.03.26, 13:55 • 2236 переглядiв
Нагадаємо
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на березневому саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України, але заперечив зв'язок свого опору із виборами.
У ЄС після цього запевнили у виконанні рішення про €90 млрд Україні - "так чи інакше".
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України27.03.26, 14:50 • 85609 переглядiв