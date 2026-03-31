"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України

Сьогодні "гарної новини" щодо виплати Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро немає, робота над "подоланням перешкод" триває і на рішення розраховують на наступній Єврораді, повідомила під час візиту до України голова дипломатії блоку Кая Каллас у вівторок, пише УНН.

У нас є деякі перешкоди на шляху, коли йдеться про 20-й пакет санкцій, а також про виплату кредиту. Робота над подоланням цих перешкод триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити тут гарної новини про те, що цей кредит буде виплачено. Тому ми все ще працюємо і, сподіваємося, отримаємо це рішення на наступній Єврораді - сказала Каллас.

Голови дипломатії ЄС і України у роковини Бучанської різанини підтвердили відданість забезпеченню відповідальності рф

Нагадаємо

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на березневому саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України, але заперечив зв'язок свого опору із виборами.

У ЄС після цього запевнили у виконанні рішення про €90 млрд Україні - "так чи інакше".

Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України