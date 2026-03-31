"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України

$43.800.0450.310.17
ukenru
12:21 • 1338 перегляди
11:48 • 2968 перегляди
Ексклюзив
30 березня, 17:17 • 26312 перегляди
30 березня, 15:29 • 108787 перегляди
Ексклюзив
30 березня, 13:48 • 58599 перегляди
Ексклюзив
30 березня, 12:43 • 60151 перегляди
30 березня, 10:47 • 59574 перегляди
30 березня, 10:19 • 44713 перегляди
30 березня, 09:50 • 35930 перегляди
30 березня, 09:05 • 13246 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
1м/с
67%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 4836 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto11:46 • 5204 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 35287 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 31710 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 28986 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Золото
Соціальна мережа

"Гарної новини" немає: Каллас заявила про відсутність наразі рішення щодо кредиту у €90 млрд для України

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Голова дипломатії ЄС повідомила про триваючу роботу над подоланням перешкод для виплати коштів. Остаточне рішення очікується на наступній Єврораді.

Сьогодні "гарної новини" щодо виплати Україні кредиту ЄС у 90 млрд євро немає, робота над "подоланням перешкод" триває і на рішення розраховують на наступній Єврораді, повідомила під час візиту до України голова дипломатії блоку Кая Каллас у вівторок, пише УНН.

У нас є деякі перешкоди на шляху, коли йдеться про 20-й пакет санкцій, а також про виплату кредиту. Робота над подоланням цих перешкод триває, але, на жаль, сьогодні я не можу повідомити тут гарної новини про те, що цей кредит буде виплачено. Тому ми все ще працюємо і, сподіваємося, отримаємо це рішення на наступній Єврораді

- сказала Каллас.

Нагадаємо

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на березневому саміті ЄС відмовився розблокувати 90 млрд євро для України, але заперечив зв'язок свого опору із виборами.

У ЄС після цього запевнили у виконанні рішення про €90 млрд Україні - "так чи інакше".

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Дипломатка
Кая Каллас
Європейський Союз
Угорщина
Україна