Ексклюзив
13:21 • 2424 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
12:50 • 11672 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
11:09 • 14363 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
10:01 • 26088 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
08:55 • 17220 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 24067 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 43886 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 47341 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 43642 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36405 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Популярнi новини
Євген Кот зізнався у панічних атаках та алкогольній залежності27 березня, 04:23 • 22952 перегляди
Трамп планує відправити 10 тисяч військових на Близький Схід - WSJ27 березня, 05:15 • 10395 перегляди
Окупанти втратили 1000 солдатів та 2222 безпілотники за одну добу27 березня, 05:44 • 5990 перегляди
НБУ "відпустив" євро: офіційний курс на 27 березня27 березня, 06:00 • 19885 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 10166 перегляди
Публікації
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
12:50 • 11674 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
10:01 • 26089 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 71813 перегляди
Нові правила мобілізації - що змінюється від 1 квітня26 березня, 14:49 • 82775 перегляди
Що таке тайм-менеджмент і як його освоїти26 березня, 13:18 • 56485 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України

Київ • УНН

 • 11696 перегляди

ЄС може позбавити Угорщину права голосу або перейти на двосторонні угоди для виділення коштів. Ключовим фактором для партнерів залишається рішення МВФ.

Україна може отримати заблоковані 90 млрд євро допомоги від Європейського Союзу попри спротив Угорщини (зокрема, її прем'єр-міністра Віктора Орбана) і на це існує кілька сценаріїв. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. 

Економіст звернув увагу, що в українському публічному просторі часто зводять проблему до позиції Угорщини, однак, на його думку, у Європейського Союзу є кілька механізмів для обходу блокування.

Перший варіант, за його словами, вдавалося втілити в життя раніше. Ус нагадав ситуацію минулого року, коли йшлося про розподіл коштів із чітко визначеним цільовим призначенням. Тоді країна, яка не брала участі у фінансуванні конкретної суми, фактично не могла претендувати на вирішальний вплив у цьому питанні.

Другий механізм, про який розповів експерт, – це правові інструменти самого Євросоюзу. Ус послався на положення, які, за певної політичної волі, дозволяють позбавити державу-члена права голосу. 

Як тільки країна позбавляється права голосу, автоматично вона втрачає можливість вето. Тобто всі кажуть, що вето Орбана. Так можна позбавити її (Угорщину, – ред.) права ветувати

- зазначив експерт.

При цьому економіст переконаний: питання вже давно перейшло з юридичної у політичну площину, оскільки Європарламент, за його словами, свою позицію висловив, тоді як остаточне просування рішення залежить від Ради ЄС.

Третій сценарій, про який говорить Ус, передбачає двосторонні домовленості окремих держав із Києвом поза загальною надбудовою інституцій ЄС. Він звернув увагу на публікації про узгоджені підходи частини європейських країн до окремого фінансування України. 

Окремі країни Європейського Союзу, які погодились дати Україні гроші, роблять це на двосторонній основі

- сказав економіст.

За його оцінкою, такий формат теоретично дозволяє швидше ухвалити рішення, однак у самому Євросоюзі не зацікавлені підміняти інституційний механізм ситуативними домовленостями між державами.

Саме тому Брюссель наразі не форсує жорсткі кроки, хоча інструменти для цього є. Іван Ус припустив, що в ЄС очікують політичних змін в Угорщині та не хочуть до цього моменту остаточно переводити конфлікт у фазу відкритого силового тиску всередині Союзу. 

Водночас економіст звернув увагу на інший важливий сигнал: Будапешт дедалі частіше стикається з обмеженням доступу до частини європейських ресурсів. Це, на його думку, демонструє, що ЄС має важелі впливу і вже починає використовувати їх у фінансовій площині. 

Ви отримуєте гроші, ви не донор, ви реципієнт, тобто для вас важливе отримання грошей з бюджету ЄС, і якщо їх нема, у вас проблеми

- пояснив експерт логіку такого підходу.

Втім, попри наявність кількох сценаріїв, ключовим фактором, за словами Уса, лишається позиція Міжнародного валютного фонду. Саме висновок Фонду, як він вважає, визначить готовність інших партнерів розблоковувати свої програми. 

Усі чекають на МВФ, що коли МВФ дає зелене світло, що реформи будуть рухатись, відповідно й інші питання, які заморожені, вони розморозяться

- сказав Іван Ус.

Він підкреслив: для міжнародних партнерів рішення МВФ – фінансовий орієнтир та індикатор інституційної спроможності держави виконувати взяті на себе зобов’язання. На його думку, усі програми співробітництва зараз фактично зведені в єдину систему координат, де висновок Фонду впливає на ширше коло рішень щодо України. 

Я об’єднував для себе всі ці програми співробітництва, МВФ, Європейський Союз

- зазначив Ус.

Контекст 

Європарламент у лютому 2026 року схвалив кредит для України розміром 90 млрд євро на 2026–2027 роки для підтримки держбюджету та оборони. З цієї суми €30 млрд спрямують на макрофінансову допомогу, а €60 млрд — на закупівлю військової техніки.

Мета допомоги – забезпечення держбюджету та зміцнення обороноздатності через закупівлю військової техніки, згідно з інформацією на порталі Європейської інтеграції. Фінансування вимагає від України продовження боротьби з корупцією, зміцнення демократії та верховенства права.

Однак наразі ця виплата заблокована за ініціативою Угорщини. Зокрема, прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Дещо раніше УНН уже писав про те, як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців. 

Олександра Василенко

