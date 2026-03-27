Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины

Украина может получить заблокированные 90 млрд евро помощи от Европейского Союза, несмотря на сопротивление Венгрии (в частности, ее премьер-министра Виктора Орбана), и для этого существует несколько сценариев. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Экономист обратил внимание, что в украинском публичном пространстве часто сводят проблему к позиции Венгрии, однако, по его мнению, у Европейского Союза есть несколько механизмов для обхода блокировки.

Первый вариант, по его словам, удавалось воплотить в жизнь раньше. Ус напомнил ситуацию прошлого года, когда речь шла о распределении средств с четко определенным целевым назначением. Тогда страна, которая не участвовала в финансировании конкретной суммы, фактически не могла претендовать на решающее влияние в этом вопросе.

Второй механизм, о котором рассказал эксперт, – это правовые инструменты самого Евросоюза. Ус сослался на положения, которые, при определенной политической воле, позволяют лишить государство-член права голоса.

Как только страна лишается права голоса, автоматически она теряет возможность вето. То есть все говорят, что вето Орбана. Так можно лишить ее (Венгрию, – ред.) права ветировать - отметил эксперт.

При этом экономист убежден: вопрос уже давно перешел из юридической в политическую плоскость, поскольку Европарламент, по его словам, свою позицию выразил, тогда как окончательное продвижение решения зависит от Совета ЕС.

Третий сценарий, о котором говорит Ус, предусматривает двусторонние договоренности отдельных государств с Киевом вне общей надстройки институтов ЕС. Он обратил внимание на публикации о согласованных подходах части европейских стран к отдельному финансированию Украины.

Отдельные страны Европейского Союза, которые согласились дать Украине деньги, делают это на двусторонней основе - сказал экономист.

По его оценке, такой формат теоретически позволяет быстрее принять решение, однако в самом Евросоюзе не заинтересованы подменять институциональный механизм ситуативными договоренностями между государствами.

Именно поэтому Брюссель пока не форсирует жесткие шаги, хотя инструменты для этого есть. Иван Ус предположил, что в ЕС ожидают политических изменений в Венгрии и не хотят до этого момента окончательно переводить конфликт в фазу открытого силового давления внутри Союза.

В то же время экономист обратил внимание на другой важный сигнал: Будапешт все чаще сталкивается с ограничением доступа к части европейских ресурсов. Это, по его мнению, демонстрирует, что ЕС имеет рычаги влияния и уже начинает использовать их в финансовой плоскости.

Вы получаете деньги, вы не донор, вы реципиент, то есть для вас важно получение денег из бюджета ЕС, и если их нет, у вас проблемы - пояснил эксперт логику такого подхода.

Впрочем, несмотря на наличие нескольких сценариев, ключевым фактором, по словам Уса, остается позиция Международного валютного фонда. Именно вывод Фонда, как он считает, определит готовность других партнеров разблокировать свои программы.

Все ждут МВФ, что когда МВФ дает зеленый свет, что реформы будут двигаться, соответственно и другие вопросы, которые заморожены, они разморозятся - сказал Иван Ус.

Он подчеркнул: для международных партнеров решение МВФ – финансовый ориентир и индикатор институциональной способности государства выполнять взятые на себя обязательства. По его мнению, все программы сотрудничества сейчас фактически сведены в единую систему координат, где вывод Фонда влияет на более широкий круг решений по Украине.

Я объединял для себя все эти программы сотрудничества, МВФ, Европейский Союз - отметил Ус.

Контекст

Европарламент в феврале 2026 года одобрил кредит для Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы для поддержки госбюджета и обороны. Из этой суммы €30 млрд направят на макрофинансовую помощь, а €60 млрд — на закупку военной техники.

Цель помощи – обеспечение госбюджета и укрепление обороноспособности через закупку военной техники, согласно информации на портале Европейской интеграции. Финансирование требует от Украины продолжения борьбы с коррупцией, укрепления демократии и верховенства права.

Однако сейчас эта выплата заблокирована по инициативе Венгрии. В частности, премьер-министра страны Виктора Орбана.

