10:25
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
10:12
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
10:05
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
10:03
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
07:11
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
Эксклюзивы
Карточку налогоплательщика можно будет получить в Дії - Федоров

Киев • УНН

 728 просмотра

Правительство приняло постановление, позволяющее получить карточку налогоплательщика для ребенка онлайн в Дії или офлайн в ЦНАПе. Документ будет доступен в смартфоне, а также его можно будет распечатать или распространить в цифровом формате.

Карточку налогоплательщика можно будет получить в Дії - Федоров

Карточку налогоплательщика можно будет получить в Дії. Соответствующее постановление приняло на заседании правительство. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Карточка налогоплательщика — один из самых востребованных документов в жизни украинцев. Его требуют при поступлении в университет, открытии счета в банке, устройстве на работу и других жизненных ситуациях. Правительство приняло постановление, которое облегчает процесс его получения

- сообщил Федоров.

По его словам, скоро процесс получения Карточки налогоплательщика будет максимально простым:

🔹онлайн: заказать документ для ребенка можно будет в Дії;

🔹офлайн: оформить Карточку налогоплательщика для ребенка можно будет в ЦНАПе.

В "Дії" ветераны ВСУ теперь могут получить компенсацию за автогражданку22.12.25, 10:22 • 3141 просмотр

После этого, по словам Федорова, документ будет всегда в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или поделиться в цифровом формате.

О запуске услуги в Дії и ЦНАПах сообщим в скором времени. Впоследствии также добавим возможность заказать е-карточку налогоплательщика для взрослых и детей, если вы повредили или потеряли документ

- резюмировал глава Минцифры.

Выборы через "Дію" не рассматриваются: Федоров назвал причину29.12.25, 17:12 • 24492 просмотра

Антонина Туманова

ОбществоТехнологии
Банковская карта
Кабинет Министров Украины
Дія (сервис)
Михаил Федоров