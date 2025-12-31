Карточку налогоплательщика можно будет получить в Дії - Федоров
Правительство приняло постановление, позволяющее получить карточку налогоплательщика для ребенка онлайн в Дії или офлайн в ЦНАПе. Документ будет доступен в смартфоне, а также его можно будет распечатать или распространить в цифровом формате.
Карточку налогоплательщика можно будет получить в Дії. Соответствующее постановление приняло на заседании правительство. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Карточка налогоплательщика — один из самых востребованных документов в жизни украинцев. Его требуют при поступлении в университет, открытии счета в банке, устройстве на работу и других жизненных ситуациях. Правительство приняло постановление, которое облегчает процесс его получения
По его словам, скоро процесс получения Карточки налогоплательщика будет максимально простым:
🔹онлайн: заказать документ для ребенка можно будет в Дії;
🔹офлайн: оформить Карточку налогоплательщика для ребенка можно будет в ЦНАПе.
После этого, по словам Федорова, документ будет всегда в смартфоне. При необходимости его можно распечатать или поделиться в цифровом формате.
О запуске услуги в Дії и ЦНАПах сообщим в скором времени. Впоследствии также добавим возможность заказать е-карточку налогоплательщика для взрослых и детей, если вы повредили или потеряли документ
