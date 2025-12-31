Картку платника податків можна буде отримати в Дії - Федоров

Картку платника податків можна буде отримати в Дії. Відповідну постанову ухвалив на засіданні уряд. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Картка платника податків — один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес його отримання - повідомив Федоров.

За його словами, скоро процес отримання Картки платника податків буде максимально простим:

🔹онлайн: замовити документ для дитини можна буде в Дії;

🔹офлайн: оформити Картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.

Після цього, за словами Федорова, документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.

Про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додамо можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо ви пошкодили або втратили документ - резюмував глава Мінцифри.

