Картку платника податків можна буде отримати в Дії - Федоров
Київ • УНН
Уряд ухвалив постанову, що дозволяє отримати картку платника податків для дитини онлайн у Дії або офлайн у ЦНАПі. Документ буде доступний у смартфоні, а також його можна буде роздрукувати або поширити в цифровому форматі.
Картку платника податків можна буде отримати в Дії. Відповідну постанову ухвалив на засіданні уряд. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Картка платника податків — один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес його отримання
За його словами, скоро процес отримання Картки платника податків буде максимально простим:
🔹онлайн: замовити документ для дитини можна буде в Дії;
🔹офлайн: оформити Картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.
Після цього, за словами Федорова, документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.
Про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додамо можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо ви пошкодили або втратили документ
