Картку платника податків можна буде отримати в Дії - Федоров

Київ • УНН

 • 330 перегляди

Уряд ухвалив постанову, що дозволяє отримати картку платника податків для дитини онлайн у Дії або офлайн у ЦНАПі. Документ буде доступний у смартфоні, а також його можна буде роздрукувати або поширити в цифровому форматі.

Картку платника податків можна буде отримати в Дії - Федоров

Картку платника податків можна буде отримати в Дії. Відповідну постанову ухвалив на засіданні уряд. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Картка платника податків — один із найбільш затребуваних документів у житті українців. Його вимагають при вступі в університет, відкритті рахунку в банку, влаштуванні на роботу та інших життєвих ситуаціях. Уряд ухвалив постанову, яка полегшує процес його отримання 

- повідомив Федоров.

За його словами, скоро процес отримання Картки платника податків буде максимально простим:

🔹онлайн: замовити документ для дитини можна буде в Дії;

🔹офлайн: оформити Картку платника податків для дитини можна буде в ЦНАПі.

У "Дії" ветерани ЗСУ відтепер можуть отримати компенсацію за автоцивілку22.12.25, 10:22 • 3139 переглядiв

Після цього, за словами Федорова, документ буде завжди в смартфоні. За потреби його можна роздрукувати або пошерити в цифровому форматі.

Про запуск послуги в Дії та ЦНАПах повідомимо незабаром. Згодом також додамо можливість замовити е-картку платника податків для дорослих і дітей, якщо ви пошкодили або втратили документ 

- резюмував глава Мінцифри.

Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину29.12.25, 17:12 • 24455 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоТехнології
Банківська картка
Кабінет Міністрів України
Дія (сервіс)
Михайло Федоров