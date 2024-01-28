Канада возобновляет экспорт оружия в Турцию после того, как Анкара поддержала вступление Швеции в НАТО

Канада и Турция достигли соглашения о возобновлении канадского экспорта, а именно - компонентов для беспилотников - в обмен на большую прозрачность относительно того, где они используются. Соглашение вступит в силу после того, как Анкара завершит ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщили два источника Reuters, передает УНН.

Детали

Ожидается, что Турция направит окончательные документы по Швеции уже в пятницу, что позволит Канаде немедленно отменить экспортный контроль, который она ввела в 2020 году, сообщили два источника, пожелавшие остаться анонимными.

Соглашение было достигнуто в начале января после месяцев переговоров. Министерство иностранных дел Турции отказалось от комментариев.

Представитель министерства иностранных дел Канады Шарлотта Маклеод сообщила Reuters, что пока экспортный контроль остается в силе, Оттава стремится решить проблему с Турцией, учитывая ее статус союзника по НАТО.

Канада и Турция продолжают вести откровенный обмен мнениями относительно наших двусторонних, экономических и коммерческих отношений сказала она

Лидеры США заявили, что ратификация Турцией членства Швеции в НАТО открывает путь для долгожданной покупки Анкарой американских истребителей F-16.

Контекст

В 2020 году Канада приостановила продажу технологий для беспилотников Турции после того, как пришла к выводу, что ее оптическое оборудование, подключенное к беспилотникам турецкого производства, использовалось Азербайджаном во время борьбы с этническими армянскими силами в Нагорном Карабахе.

Президент Турции Эрдоган одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО