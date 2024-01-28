Канада відновлює експорт зброї до Туреччини після того, як Анкара підтримала вступ Швеції до НАТО
Київ • УНН
Канада і Туреччина досягли домовленості про відновлення канадського експорту компонентів для безпілотників до Туреччини в обмін на більшу прозорість їх використання. Це сталося після того, як Анкара завершила ратифікацію вступу Швеції до НАТО.
Канада і Туреччина досягли угоди щодо відновлення канадського експорту, а саме — компонентів для безпілотників — в обмін на більшу прозорість щодо того, де вони використовуються. Угода набуде чинності після того, як Анкара завершить ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомили два джерела Reuters, передає УНН.
Деталі
Очікується, що Туреччина надішле остаточні документи щодо Швеції вже в п’ятницю , що дозволить Канаді негайно скасувати експортний контроль, який вона запровадила в 2020 році, повідомили два джерела, які побажали залишитися анонімними.
Угода була досягнута на початку січня після місяців переговорів. Міністерство закордонних справ Туреччини відмовилося від коментарів.
Представник міністерства закордонних справ Канади Шарлотта Маклеод повідомила Reuters, що поки експортний контроль залишається в силі, Оттава прагне вирішити проблему з Туреччиною, враховуючи її статус союзника по НАТО.
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Лідери США заявили, що ратифікація Туреччиною членства Швеції в НАТО відкриває шлях для довгоочікуваної покупки Анкарою американських винищувачів F-16.
Контекст
У 2020 році Канада призупинила продаж технологій для безпілотників Туреччині після того, як дійшла висновку, що її оптичне обладнання, підключене до безпілотників турецького виробництва, використовувалося Азербайджаном під час боротьби з етнічними вірменськими силами в Нагірному Карабаху.
Президент Туреччини Ердоган схвалив ратифікацію членства Швеції в НАТО25.01.24, 21:32 • 27373 перегляди