Канада передаст Украине ракеты AIM для противодействия крылатым ракетам: вооружение уже в процессе трансфера

12:09 • 1796 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 11107 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 12140 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 15292 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 54526 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 50654 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 39559 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 51817 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 94848 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 35413 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
Популярные новости
Вражеская атака на Запорожский район: погибли супруги6 февраля, 03:36 • 7090 просмотра
Республиканцы опасаются потерять контроль над Конгрессом из-за политики Трампа - The Hill6 февраля, 04:06 • 4204 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров6 февраля, 04:30 • 18842 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 10953 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 7218 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 7548 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
11:00 • 11107 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 27735 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
5 февраля, 15:05 • 54526 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 10:05 • 94848 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 17025 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 19939 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 29278 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 32522 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 68618 просмотра
Канада передаст Украине ракеты AIM для противодействия крылатым ракетам: вооружение уже в процессе трансфера

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Канада передает Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны. Стороны также обсудили сотрудничество в производстве беспилотников и подготовке военных.

Канада передаст Украине ракеты AIM для противодействия крылатым ракетам: вооружение уже в процессе трансфера

Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера в Украину, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

По данным ведомства, вопросы дальнейшей оборонной поддержки обсудили во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром национальной обороны Канады Дэвидом МакГинти. Украинская сторона поблагодарила Канаду за последовательную и эффективную помощь Силам обороны Украины.

Отдельно был отмечен вклад Канады в инициативу PURL. Последние взносы в рамках программы стали решающими для отражения массированных воздушных атак врага. Украина рассчитывает на продолжение поддержки PURL и в течение текущего года.

Украина предлагает Польше дроны в обмен на самолеты МиГ: что сказал Зеленский05.02.26, 15:45 • 3814 просмотров

Стороны также обсудили соглашение по содействию производству беспилотников. Страны имеют значительные перспективы промышленного сотрудничества между украинскими и канадскими правительствами и компаниями. В частности, Украина заинтересована в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами.

Еще одним важным направлением сотрудничества остается подготовка украинских военнослужащих с фокусом на сохранение жизни. Стороны обсудили трансформацию системы подготовки, в частности переход к модели, в которой лучшие специалисты обучают других, а учебные центры постепенно перемещаются под землю для повышения безопасности, резюмировали в ведомстве.

Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средства27.12.25, 21:34 • 63355 просмотров

Антонина Туманова

