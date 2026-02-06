Канада передаст Украине ракеты AIM для противодействия крылатым ракетам: вооружение уже в процессе трансфера
Киев • УНН
Канада передает Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны. Стороны также обсудили сотрудничество в производстве беспилотников и подготовке военных.
Канада передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам. Вооружение уже находится в процессе трансфера в Украину, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
По данным ведомства, вопросы дальнейшей оборонной поддержки обсудили во время встречи министра обороны Украины Михаила Федорова с министром национальной обороны Канады Дэвидом МакГинти. Украинская сторона поблагодарила Канаду за последовательную и эффективную помощь Силам обороны Украины.
Отдельно был отмечен вклад Канады в инициативу PURL. Последние взносы в рамках программы стали решающими для отражения массированных воздушных атак врага. Украина рассчитывает на продолжение поддержки PURL и в течение текущего года.
Стороны также обсудили соглашение по содействию производству беспилотников. Страны имеют значительные перспективы промышленного сотрудничества между украинскими и канадскими правительствами и компаниями. В частности, Украина заинтересована в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами.
Еще одним важным направлением сотрудничества остается подготовка украинских военнослужащих с фокусом на сохранение жизни. Стороны обсудили трансформацию системы подготовки, в частности переход к модели, в которой лучшие специалисты обучают других, а учебные центры постепенно перемещаются под землю для повышения безопасности, резюмировали в ведомстве.
