Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам: озброєння вже в процесі трансферу

$43.140.03
50.900.14
ukenru
12:09 • 1790 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 11096 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 12136 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 15289 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 54520 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 50651 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 39555 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 51815 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 94844 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35412 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
73%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя6 лютого, 03:36 • 7090 перегляди
Республіканці побоюються втратити контроль над Конгресом через політику Трампа - The Hill6 лютого, 04:06 • 4204 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 18842 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW09:36 • 10953 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 7218 перегляди
Публікації
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 7532 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 11096 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 27731 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 54520 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 94844 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Блогери
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Іран
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 17021 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 19936 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 29275 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 32517 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 68611 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам: озброєння вже в процесі трансферу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Канада передає Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони. Сторони також обговорили співпрацю у виробництві безпілотників та підготовці військових.

Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам: озброєння вже в процесі трансферу

Канада передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам. Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Деталі

За даними відомства, питання подальшої оборонної підтримки обговорили під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті. Українська сторона подякувала Канаді за послідовну та ефективну допомогу Силам оборони України.

Окремо було відзначено внесок Канади в ініціативу PURL. Останні внески в межах програми стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак ворога. Україна розраховує на продовження підтримки PURL і впродовж поточного року.

Україна пропонує Польщі дрони в обмін на літаки МіГ: що сказав Зеленський05.02.26, 15:45 • 3814 переглядiв

Сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Країни мають значні перспективи промислової співпраці між українськими та канадськими урядами та компаніями. Зокрема, Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.

Ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя. Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки, резюмували у відомстві.

Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть кошти27.12.25, 21:34 • 63355 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Канада
Україна