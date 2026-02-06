Канада передасть Україні ракети AIM для протидії крилатим ракетам: озброєння вже в процесі трансферу
Київ • УНН
Канада передає Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони. Сторони також обговорили співпрацю у виробництві безпілотників та підготовці військових.
Канада передасть Україні ракети AIM для посилення протиповітряної оборони та протидії крилатим ракетам. Озброєння вже перебуває в процесі трансферу до України, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Деталі
За даними відомства, питання подальшої оборонної підтримки обговорили під час зустрічі міністра оборони України Михайла Федорова з міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті. Українська сторона подякувала Канаді за послідовну та ефективну допомогу Силам оборони України.
Окремо було відзначено внесок Канади в ініціативу PURL. Останні внески в межах програми стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак ворога. Україна розраховує на продовження підтримки PURL і впродовж поточного року.
Україна пропонує Польщі дрони в обмін на літаки МіГ: що сказав Зеленський05.02.26, 15:45 • 3814 переглядiв
Сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників. Країни мають значні перспективи промислової співпраці між українськими та канадськими урядами та компаніями. Зокрема, Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління дронами.
Ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя. Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки, резюмували у відомстві.
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть кошти27.12.25, 21:34 • 63355 переглядiв