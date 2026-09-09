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MIM-104 Patriot

Каллас заявила, что угроза для стран Балтии "полностью изменилась" после пересмотра планов НАТО

Киев • УНН

 • 920 просмотра

Кая Каллас заявила, что НАТО отказалось от планов временной потери территорий стран Балтии и усилило оборону региона. Она также предупредила о теневой войне России.

Каллас заявила, что угроза для стран Балтии "полностью изменилась" после пересмотра планов НАТО

Ситуация с безопасностью стран Балтии существенно изменилась по сравнению с 2022 годом, когда тогдашние оборонные планы НАТО предусматривали возможность временной утраты территорий в случае нападения. Альянс отказался от такого подхода и усилил оборону региона, заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас в интервью LRT, пишет УНН.

Подробности

Каллас напомнила, что перед саммитом НАТО 2022 года действовала концепция, согласно которой в случае захвата территорий союзники должны были впоследствии их освободить. По её словам, опыт Украины продемонстрировал неприемлемость такого сценария.

Это полностью изменилось. Тогда, перед саммитом НАТО 2022 года, существовал план отдалённой концепции — если территории будут захвачены, то лишь потом их освободят. На примере Украины мы увидели, что такого плана не может существовать

— сказала Каллас.

НАТО изменило подход к обороне Балтии

По словам Каллас, с тех пор Альянс пересмотрел оборонные планы, а его члены значительно увеличили инвестиции в военный потенциал. Это сделало Балтийский регион значительно лучше подготовленным к возможной агрессии, хотя работа по усилению обороны ещё не завершена.

Она также заявила, что в настоящее время нет признаков возможного вывода американских войск из региона. Их присутствие, по словам Каллас, остаётся важным фактором сдерживания россии. В то же время европейские государства должны и впредь укреплять собственную составляющую НАТО.

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Отдельно Каллас предупредила, что россия уже ведёт против Европы "теневую войну", к которой она отнесла диверсии, кибератаки и попытки дестабилизировать европейские общества.

Говоря о переговорах по Украине, Каллас заявила, что в настоящее время не видит признаков серьёзной готовности москвы к миру. По её мнению, первым таким сигналом должно было бы стать прекращение российских атак на гражданское население.

Каллас отменила запуск оборонной группы ЕС из-за давления дипломатов — Politico07.09.26, 12:51 • 20856 просмотров

Степан Гафтко

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