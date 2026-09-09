Каллас заявила, що загроза для країн Балтії "повністю змінилася" після перегляду планів НАТО

Ситуація з безпекою країн Балтії суттєво змінилася порівняно з 2022 роком, коли тодішні оборонні плани НАТО передбачали можливість тимчасової втрати територій у разі нападу. Альянс відмовився від такого підходу та посилив оборону регіону, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас в інтерв'ю LRT, пише УНН.

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Каллас нагадала, що перед самітом НАТО 2022 року діяла концепція, за якою у разі захоплення територій союзники мали згодом їх звільняти. За її словами, досвід України продемонстрував неприйнятність такого сценарію.

Це повністю змінилося. Тоді, перед самітом НАТО 2022 року, був план віддаленої концепції – якщо території будуть захоплені, то лише потім їх звільнять. На прикладі України ми побачили, що такого плану не може існувати – сказала Каллас.

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За словами Каллас, відтоді Альянс переглянув оборонні плани, а його члени значно збільшили інвестиції у військовий потенціал. Це зробило Балтійський регіон значно краще підготовленим до можливої агресії, хоча робота над посиленням оборони ще не завершена.

Вона також заявила, що наразі немає ознак можливого виведення американських військ із регіону. Їхня присутність, за словами Каллас, залишається важливим фактором стримування росії. Водночас європейські держави мають і надалі зміцнювати власну складову НАТО.

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Окремо Каллас попередила, що росія вже веде проти Європи "тіньову війну", до якої вона віднесла диверсії, кібератаки та спроби дестабілізувати європейські суспільства.

Говорячи про переговори щодо України, Каллас заявила, що наразі не бачить ознак серйозної готовності москви до миру. На її думку, першим таким сигналом мало б стати припинення російських атак на цивільне населення.

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