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Каллас заявила, що загроза для країн Балтії "повністю змінилася" після перегляду планів НАТО

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Кая Каллас заявила, що НАТО відмовилося від планів тимчасової втрати територій Балтії та посилило оборону регіону. Вона також попередила про тіньову війну росії.

Каллас заявила, що загроза для країн Балтії "повністю змінилася" після перегляду планів НАТО

Ситуація з безпекою країн Балтії суттєво змінилася порівняно з 2022 роком, коли тодішні оборонні плани НАТО передбачали можливість тимчасової втрати територій у разі нападу. Альянс відмовився від такого підходу та посилив оборону регіону, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас в інтерв'ю LRT, пише УНН.

Деталі

Каллас нагадала, що перед самітом НАТО 2022 року діяла концепція, за якою у разі захоплення територій союзники мали згодом їх звільняти. За її словами, досвід України продемонстрував неприйнятність такого сценарію.

Це повністю змінилося. Тоді, перед самітом НАТО 2022 року, був план віддаленої концепції – якщо території будуть захоплені, то лише потім їх звільнять. На прикладі України ми побачили, що такого плану не може існувати

– сказала Каллас.

НАТО змінило підхід до оборони Балтії

За словами Каллас, відтоді Альянс переглянув оборонні плани, а його члени значно збільшили інвестиції у військовий потенціал. Це зробило Балтійський регіон значно краще підготовленим до можливої агресії, хоча робота над посиленням оборони ще не завершена.

Вона також заявила, що наразі немає ознак можливого виведення американських військ із регіону. Їхня присутність, за словами Каллас, залишається важливим фактором стримування росії. Водночас європейські держави мають і надалі зміцнювати власну складову НАТО.

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Окремо Каллас попередила, що росія вже веде проти Європи "тіньову війну", до якої вона віднесла диверсії, кібератаки та спроби дестабілізувати європейські суспільства.

Говорячи про переговори щодо України, Каллас заявила, що наразі не бачить ознак серйозної готовності москви до миру. На її думку, першим таким сигналом мало б стати припинення російських атак на цивільне населення.

Каллас скасувала запуск оборонної групи ЄС через тиск дипломатів - Politico07.09.26, 12:51 • 20836 переглядiв

Степан Гафтко

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російська пропаганда
Війна в Україні
Кая Каллас
НАТО
Європейський Союз
Європа
Україна