Каллас: предоставление Украине 2 млн снарядов в этом году - приоритет ЕС, сегодня удалось уточнить планы

Сегодняшние обсуждения министров обороны стран ЕС в Варшаве помогли уточнить планы блока в вопросе предоставления Украине 2 миллионов артиллерийских боеприпасов в этом году, что является приоритетом и реальным и достижимым вместе с европейскими союзниками. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в рамках неформального заседания Совета ЕС по иностранным делам в четверг, пишет УНН.

Со стороны ЕС мы ставим приоритетом предоставление Украине 2 миллионов артиллерийских боеприпасов в этом году, как просил Президент Зеленский. Это и реально, но и достижимо. Мы можем сделать это вместе со всеми европейскими союзниками. И сегодняшние обсуждения помогли уточнить наши планы - сказала Каллас.

Министры, по ее словам, "также обсудили, как ЕС может поддержать гарантии безопасности для Украины вместе с "коалицией желающих".

Напомним

17 марта глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что в ЕС обсуждают детали новой помощи для Украины на уровне до 40 млрд евро.

20 марта Кая Каллас перед специальным саммитом блока заявила, что если в ЕС не могут определиться прямо сейчас с помощью Украине на весь следующий год, на фоне предложения о помощи до 40 млрд евро, то прямо сейчас идет работа над планом на 5 млрд евро на боеприпасы для Украины, который она назвала "реалистичным".

20 марта на саммите ЕС Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны средства на артиллерийские снаряды, и Киев был бы благодарен за европейскую поддержку в объеме не менее 5 миллиардов евро в кратчайшие сроки.

Тогда же Bloomberg сообщал, что дискуссии в Брюсселе на саммите 20 марта показали, что выделение 5 миллиардов евро на закупку 2 миллионов артиллерийских снарядов будет непростой задачей. И что усилия лидеров ЕС предоставить 5 миллиардов евро для обеспечения боеприпасов для Украины в этом году были задержаны Францией и Италией.

В Еврокомиссии указывали недавно, что запрос Украины на 2 миллиона артиллерийских снарядов - в фокусе их работы, и это то, на чем в Еврокомиссии сосредоточены с точки зрения "следующих конкретных шагов и результатов".

Министры обороны стран-членов ЕС должны были на неформальной встрече в столице председательствующей в ЕС Польши 2-3 апреля обсудить инициативу Каллас по усилению поддержки Украины со стороны ЕС, на фоне ее предложения о выделении 5 млрд евро на артиллерийские снаряды для Украины.