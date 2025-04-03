Каллас: надання Україні 2 млн снарядів цього року - пріоритет ЄС, сьогодні вдалося уточнити плани

Сьогоднішні обговорення міністрів оборони країн ЄС у Варшаві допомогли уточнити плани блоку у питанні надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року, що є пріоритетом та реальним і досяжним разом з європейськими союзниками. Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у межах неформального засідання Ради ЄС із закордонних справ у четвер, пише УНН.

З боку ЄС ми ставимо пріоритетом надання Україні 2 мільйонів артилерійських боєприпасів цього року, як просив Президент Зеленський. Це і реально, але й досяжно. Ми можемо зробити це разом з усіма європейськими союзниками. І сьогоднішні обговорення допомогли уточнити наші плани - сказала Каллас.

Міністри, з її слів, "також обговорили, як ЄС може підтримати гарантії безпеки для України разом із "коаліцією охочих".

Нагадаємо

17 березня голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що в ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на рівні до 40 млрд євро.

20 березня Кая Каллас перед спеціальним самітом блоку заявила, що якщо у ЄС не можуть визначитися прямо зараз з допомогою Україні на весь наступний рік, на тлі пропозиції про допомогу до 40 млрд євро, то прямо зараз іде робота над планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України, який вона назвала "реалістичним".

20 березня на саміті ЄС Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні кошти на артилерійські снаряди, і Київ був б вдячний за європейську підтримку обсягом щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни.

Тоді ж Bloomberg повідомляв, що дискусії в Брюсселі на саміті 20 березня показали, що виділення 5 мільярдів євро на закупівлю 2 мільйонів артилерійських снарядів буде непростим завданням. І що зусилля лідерів ЄС надати 5 мільярдів євро для забезпечення боєприпасів для України цього року були затримані Францією та Італією.

У Єврокомісії вказували нещодавно, що запит України на 2 мільйони артилерійських снарядів - у фокусі їхньої роботи, і це те, на чому в Єврокмісії зосереджені з точки зору "наступних конкретних кроків та результатів".

Міністри оборони країн-членів ЄС мали на неформальній зустрічі у столиці головуючої у ЄС Польщі 2-3 квітня обговорити ініціативу Каллас щодо посилення підтримки України з боку ЄС, на тлі її пропозиції про виділення 5 млрд євро на артилерійські снаряди для України.