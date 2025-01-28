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Каллас о переговорах о вступлении Украины и позиции Орбана: ЕС всегда находит решение

Каллас о переговорах о вступлении Украины и позиции Орбана: ЕС всегда находит решение

Киев  •  УНН

 • 6431 просмотра

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Верховный представитель ЕС Кая Каллас прокомментировала возможные препятствия для вступления Украины в ЕС со стороны Венгрии. Она подчеркнула, что несмотря на сложность принятия решений, ЕС всегда достигает консенсуса.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила, как в блоке собираются избежать блокирования переговоров о вступлении Украины в ЕС на фоне заявлений со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, подчеркнув, что несмотря на сложность принятия решений, ЕС всегда достигает консенсуса, пишет УНН.

Детали

"Относительно Венгрии - конечно, у нас в ЕС 27 разных стран и 27 разных внутренних демократий, поэтому каждое решение, которое мы принимаем, мы обсуждаем, и это всегда трудно. Поэтому я не питаю никаких иллюзий, что станет легче. Но в конце концов мы всегда справлялись", - сказала Каллас, комментируя, что "все слышали, как Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, недавно назвал Украину экономической угрозой для Европы, если Украина будет членом ЕС, как вы собираетесь с этим справиться, заставить каждого европейского члена позволить Украине начать переговоры".

ЕС может открыть два кластера переговоров с Украиной в первой половине года - еврокомиссар28.01.25, 14:05 • 18561 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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