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Каллас про переговори про вступ України і позицію Орбана: ЄС завжди знаходить рішення

Каллас про переговори про вступ України і позицію Орбана: ЄС завжди знаходить рішення

Київ • УНН

 • 23512 перегляди

Верховна представниця ЄС Кая Каллас прокоментувала можливі перешкоди для вступу України в ЄС з боку Угорщини. Вона наголосила, що попри складність ухвалення рішень, ЄС завжди досягає консенсусу.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відповіла, як у блоці збираються уникнути блокування переговорів про вступ України в ЄС на тлі заяв з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, наголосивши, що попри складність ухвалення рішень, ЄС завжди досягає консенсусу, пише УНН.

Деталі

"Щодо Угорщини - звичайно, у нас в ЄС 27 різних країн і 27 різних внутрішніх демократій, тому кожне рішення, яке ми ухвалюємо, ми обговорюємо, і це завжди важко. Тому я не маю жодних ілюзій, що стане легше. Але врешті-решт ми завжди справлялися", - сказала Каллас, коментуючи, що "всі чули, як Віктор Орбан, прем’єр-міністр Угорщини, нещодавно назвав Україну економічною загрозою для Європи, якщо Україна буде членом ЄС, як ви збираєтеся з цим впоратися, змусити кожного європейського члена дозволити Україні почати переговори".

ЄС може відкрити два кластери переговорів з Україною у першій половині року - єврокомісарка28.01.25, 14:05 • 26449 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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