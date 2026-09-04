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Кабмин выделил на восстановление Вишнёвого на 700 млн гривен меньше, чем обещал

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Правительство выделило 2,3 млрд грн на восстановление Вишнёвого после атаки 6 июля. Ранее обещали направить 3,04 млрд грн.

Кабмин выделил на восстановление Вишнёвого на 700 млн гривен меньше, чем обещал

Кабинет министров выделил на восстановление Вишнёвого в Киевской области 2,3 млрд гривен для ликвидации последствий вражеского обстрела 6 июля. Об этом передаёт УНН со ссылкой на распоряжение правительства №884-р от 3 сентября. 

Выделить Министерству развития общин и территорий 2 300 046,8 тыс. гривен для предоставления компенсаций на восстановление повреждённого жилья, в том числе для жителей Вишнёвской территориальной общины Бучанского района Киевской области, пострадавших 6 июля 2026 года в результате массированной ракетно-дроновой атаки

- говорится в постановлении.

Министерству финансов поручено осуществить указанные расходы на безвозвратной основе за счёт средств резервного фонда государственного бюджета. 

Предусмотренные правительством компенсации распределят по двум категориям. Категория А — 1,4 млрд гривен. Её получат 20 759 домохозяйств. Средства предусмотрены для ремонта:

  • квартир — до 200 тыс. гривен;
    • частных домов — до 500 тыс. гривен.

      Категория Б — 851 млн гривен. Эта часть программы охватит 2 498 домохозяйств. Средства направят на ремонт:

      • квартир — от 200 до 350 тыс. гривен;
        • частных домов — от 200 до 500 тыс. гривен.

          Напомним

          В результате российской атаки этой ночью в Вишнёвом зафиксированы самые масштабные разрушения жилого сектора за всё время полномасштабного вторжения — 13 гектаров жилой застройки.

          Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от СБУ и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишнёвом Киевской области, где утром из-за угрозы повторной детонации эвакуировали людей.

          8 июля тогдашний премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Кабинет министров поручил ответственным министерствам подготовить решение о выделении 3,04 млрд гривен на поддержку Вишнёвого для ликвидации последствий вражеского обстрела 6 июля. 

          Павел Башинский

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