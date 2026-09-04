Кабмин выделил на восстановление Вишнёвого на 700 млн гривен меньше, чем обещал

Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский

Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский

Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский

Виткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев — Зеленский