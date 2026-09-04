Кабмін виділив на відновлення Вишневого на 700 млн гривень менше, ніж обіцяв

Кабінет міністрів виділив на відновлення Вишневого на Київщині 2,3 млрд гривень на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу 6 липня. Про це передає УНН з посиланням на розпорядження уряду №884-р від 3 вересня.

Виділити Міністерству розвитку громад та територій 2 300 046,8 тис. гривень для надання компенсацій на відновлення пошкодженого житла, у тому числі для мешканців Вишневої територіальної громади Бучанського району Київської області, які постраждали 6 липня 2026 року внаслідок масованої ракетно-дронової атаки