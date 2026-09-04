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Кабмін виділив на відновлення Вишневого на 700 млн гривень менше, ніж обіцяв

Київ • УНН

 • 668 перегляди

Уряд виділив 2,3 млрд грн на відновлення Вишневого після атаки 6 липня. Раніше обіцяли спрямувати 3,04 млрд грн.

Кабмін виділив на відновлення Вишневого на 700 млн гривень менше, ніж обіцяв

Кабінет міністрів виділив на відновлення Вишневого на Київщині 2,3 млрд гривень на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу 6 липня. Про це передає УНН з посиланням на розпорядження уряду №884-р від 3 вересня. 

Виділити Міністерству розвитку громад та територій 2 300 046,8 тис. гривень для надання компенсацій на відновлення пошкодженого житла, у тому числі для мешканців Вишневої територіальної громади Бучанського району Київської області, які постраждали 6 липня 2026 року внаслідок масованої ракетно-дронової атаки

- йдеться у постанові.

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. 

Передбачені урядом компенсації розподілять за двома категоріями. Категорія А - 1,4 млрд гривень. Її отримають 20 759 домогосподарств. Кошти передбачені для ремонту:

  • квартир - до 200 тис. гривень;
    • приватних будинків - до 500 тис. гривень.

      Категорія Б - 851 млн гривень. Ця частина програми охопить 2 498 домогосподарств. Кошти спрямують на ремонт:

      • квартир - від 200 до 350 тис. гривень;
        • приватних будинків - від 200 до 500 тис. гривень.

          Нагадаємо

          Внаслідок російської атаки цієї ночі у Вишневому зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення - 13 гектарів житлової забудови.

          Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від СБУ і розвідки детального зʼясування, що сталося у Вишневому на Київщині, де зранку через загрозу повторної детонації евакуювали людей.

          8 липня тодішній прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляла, що Кабінет міністрів доручив відповідальним міністерствам підготувати рішення щодо виділення 3,04 млрд гривень на підтримку Вишневого для ліквідації наслідків ворожого обстрілу 6 липня. 

          Павло Башинський

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