Кабмін виділив на відновлення Вишневого на 700 млн гривень менше, ніж обіцяв
Київ • УНН
Уряд виділив 2,3 млрд грн на відновлення Вишневого після атаки 6 липня. Раніше обіцяли спрямувати 3,04 млрд грн.
Кабінет міністрів виділив на відновлення Вишневого на Київщині 2,3 млрд гривень на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу 6 липня. Про це передає УНН з посиланням на розпорядження уряду №884-р від 3 вересня.
Виділити Міністерству розвитку громад та територій 2 300 046,8 тис. гривень для надання компенсацій на відновлення пошкодженого житла, у тому числі для мешканців Вишневої територіальної громади Бучанського району Київської області, які постраждали 6 липня 2026 року внаслідок масованої ракетно-дронової атаки
Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Передбачені урядом компенсації розподілять за двома категоріями. Категорія А - 1,4 млрд гривень. Її отримають 20 759 домогосподарств. Кошти передбачені для ремонту:
- квартир - до 200 тис. гривень;
- приватних будинків - до 500 тис. гривень.
Категорія Б - 851 млн гривень. Ця частина програми охопить 2 498 домогосподарств. Кошти спрямують на ремонт:
- квартир - від 200 до 350 тис. гривень;
- приватних будинків - від 200 до 500 тис. гривень.
Нагадаємо
Внаслідок російської атаки цієї ночі у Вишневому зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення - 13 гектарів житлової забудови.
Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від СБУ і розвідки детального зʼясування, що сталося у Вишневому на Київщині, де зранку через загрозу повторної детонації евакуювали людей.
8 липня тодішній прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляла, що Кабінет міністрів доручив відповідальним міністерствам підготувати рішення щодо виділення 3,04 млрд гривень на підтримку Вишневого для ліквідації наслідків ворожого обстрілу 6 липня.