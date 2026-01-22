Кабмин уволил пятерых заместителей министра обороны

Кабинет министров уволил Анну Гвоздяр, Владимира Заверуху, Анатолия Клочко, Александра Козенко и Николая Шевцова с должности заместителя министра обороны. В ближайшие недели появятся новые члены команды, которые будут отвечать за важные направления деятельности. Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующие распоряжения правительства и министра обороны Михаила Федорова.

Детали

Согласно документам, правительство уволило Анну Гвоздяр, Владимира Заверуху, Анатолия Клочко, Александра Козенко и Николая Шевцова с должностей заместителей министра обороны в соответствии с абзацем четвертым части второй статьи 9 Закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

Сейчас у министра Михаила Федорова остается первый заместитель Иван Гаврилюк, и заместители Евгений Мойсюк, Юрий Мироненко, Сергей Боев и Оксана Ферчук.

Сам Федоров сообщил, что часть из уволенных заместителей продолжит работать в команде Министерства обороны в других направлениях как советники или руководители проектных офисов.

В ближайшие недели появятся новые члены команды, которые будут отвечать за важные направления деятельности.

Это шаг к обновлению министерства, чтобы выполнить задачу Президента - построить систему, которая способна остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Мы уже сформировали ключевые этапы достижения целей. Первый - перестройка менеджмента, и это важный шаг к изменению системы. Человеческий капитал и технологии должны работать максимально эффективно - только так мы можем остановить россию. Мы открыты к новым людям, которые имеют видение, успешные проекты, способны эффективно воплощать в жизнь асимметричные инновационные технологические идеи - отметил Федоров.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Украины Михаил Федоров согласовали кадровые решения, которые должны усилить защиту Украины, а также обсудили запуск оперативного анализа каждого удара врага.