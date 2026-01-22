$43.180.08
Кабмін звільнив п'ятьох заступників міністра оборони

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Кабінет міністрів звільнив Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Анатолія Клочка, Олександра Козенка та Миколу Шевцова з посад заступників міністра оборони. Частина з них продовжить працювати в команді Міністерства оборони.

Кабінет міністрів звільнив Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Анатолія Клочка, Олександра Козенка і Миколу Шевцова з посади заступника міністра оборони. Найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди, які відповідатимуть за важливі напрями діяльності. Про це пише УНН з посиланням на відповідні розпорядження уряду та міністра оборони Михайла Федорова.

Деталі

Відповідно до документів, уряд звільнив Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Анатолія Клочка, Олександра Козенка та Миколу Шевцова з посад заступників міністра оборони відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

Наразі у міністра Михайла Федорова залишається перший заступник Іван Гаврилюк, і заступники Євген Мойсюк, Юрій Мироненко, Сергій Боєв і Оксана Ферчук.

Сам Федоров повідомив, що частина із звільнених заступників продовжить працювати в команді Міністерства оборони в інших напрямах як радники або керівники проєктних офісів.

Найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди, які відповідатимуть за важливі напрями діяльності.

Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання Президента - побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. Ми вже сформували ключові етапи досягнення цілей. Перший - перебудова менеджменту, і це важливий крок до зміни системи. Людський капітал та технології повинні працювати максимально ефективно - тільки так ми можемо зупинити росію. Ми відкриті до нових людей, які мають візію, успішні проєкти, здатні ефективно втілювати в життя асиметричні інноваційні технологічні ідеї

- зазначив Федоров.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони України Михайло Федоров погодили кадрові рішення, які мають посилити захист України, а також обговорили запуск оперативного аналізу кожного удару ворога.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
Україна