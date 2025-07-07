Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается

Кабинет министров утвердил положение о специальном детском саду - типе организации образовательной деятельности, обеспечивающей получение дошкольного образования детьми с особыми образовательными потребностями. Положение определяет особенности создания, деятельности, организационные и методические основы такого типа учреждения. Об этом пишет УНН со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

Утверждено положение о специальном детском саду, определяющее особенности создания, деятельности, организационные и методические основы такого типа учреждения, деятельность которого направлена на создание специальной образовательной среды для детей с особыми образовательными потребностями с учетом их индивидуальных потребностей, возможностей, способностей и интересов - сообщил Мельничук.

Детали

В июне прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О дошкольном образовании", который улучшит условия труда для воспитателей и расширит права родителей. Закон был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2024 года, а вступил в силу он с января текущего года.

В соответствии с законом, учреждение дошкольного образования может организовать и осуществлять свою образовательную деятельность по одному или нескольким типам организации образовательной деятельности, в частности создается "специальный детский сад" - тип организации образовательной деятельности, обеспечивающий получение дошкольного образования детьми с особыми образовательными потребностями, обусловленными физическими, психическими, интеллектуальными и/или сенсорными нарушениями, расстройствами поведения, в возрасте от двух до семи или восьми лет;

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В январе Министерство образования и науки выставило на общественное обсуждение проект постановления "Об утверждении Положения о специальном детском саду". В мае проект был доработан.

В соответствии с положением, специальный детский сад должен:

обеспечивать получение образования воспитанниками в соответствии с государственным стандартом дошкольного образования в специально созданной образовательной среде и с помощью наиболее приемлемых для них форм, методов и средств обучения, воспитания, максимально способствующих формированию компетентностей, а также использование в образовательном процессе украинского жестового языка, вспомогательных средств обучения, средств альтернативной коммуникации и т.д.;

иметь кабинеты с оборудованием и средствами для оказания психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг (помощи) в соответствии с особенностями контингента воспитанников;

обеспечивать реализацию коррекционно-развивающей составляющей образовательной программы и оказывать психолого-педагогические, коррекционно-развивающие услуги (помощь).

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Зачисление, перевод и отчисление детей

Зачисление детей в такие садики осуществляется в течение календарного года на свободные места на основании заявлений родителей, которые могут подаваться лично, по почте или через электронно-коммуникационную систему.

К заявлению о зачислении ребенка прилагаются:

копия свидетельства о рождении ребенка;

оригинал медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086/о;

копия документа, подтверждающего право ребенка на первоочередное зачисление в учебное заведение (при наличии);

оригинал заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, предоставленный инклюзивно-ресурсным центром, в котором указана категория (тип) особых образовательных потребностей (трудностей) и рекомендованный уровень поддержки, не ниже второго;

копия индивидуальной программы развития (при наличии);

копия медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

копия индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью (при наличии);

оригинал заключения врача-психиатра детского (при наличии).

Основаниями для отчисления детей являются:

заявление одного из родителей;

достижение ребенком по состоянию на 1 сентября восьми лет;

перевод воспитанника к другому субъекту образовательной деятельности;

непосещение воспитанником в течение двух месяцев подряд в течение учебного года без уважительных причин специального детского сада (кроме летнего периода).

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Формирование и наполняемость групп

Группы формируются с учетом категорий особых образовательных потребностей детей и рекомендованного уровня поддержки. Наполняемость групп составляет:

для детей с интеллектуальными трудностями, нуждающихся во втором уровне поддержки, – не более десяти человек; третьего, четвертого уровней поддержки – не более восьми человек; четвертого, пятого уровней поддержки – не более шести человек;

в случае невозможности сформировать отдельную группу из-за недостаточного количества детей в одну группу зачисляются дети с интеллектуальными трудностями, нуждающиеся в третьем-пятом уровнях поддержки, – не более шести человек;

для детей с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение слуховой функции, нуждающихся во втором, третьем уровнях поддержки, – не более десяти человек; четвертого, пятого уровней поддержки – не более шести человек;

в случае невозможности сформировать отдельную группу из-за недостаточного количества детей, в одну группу зачисляются дети с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение слуховой функции, нуждающиеся во втором-пятом уровнях поддержки, – не более восьми человек;

для детей с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение зрительной функции, нуждающихся во втором, третьем уровнях поддержки, – не более десяти человек; четвертого, пятого уровней поддержки – не более шести человек;

в случае невозможности сформировать отдельную группу из-за недостаточного количества детей, в одну группу зачисляются дети с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение зрительной функции, которые нуждаются во втором-пятом уровнях поддержки, – не более восьми человек;

для детей с функциональными физическими или моторными трудностями, предусматривающими ограничение опорно-двигательной (костно-мышечной) функции, которые нуждаются во втором, третьем уровнях поддержки, – не более десяти человек; четвертого, пятого уровней поддержки – не более шести человек;

в случае невозможности сформировать отдельную группу из-за недостаточного количества детей, в одну группу зачисляются дети с функциональными физическими или моторными трудностями, предусматривающими ограничение опорно-двигательной (костно-мышечной) функции и нуждающиеся во втором-пятом уровнях поддержки, – не более восьми человек;

для детей с функциональными речевыми трудностями, нуждающихся во втором, третьем уровнях поддержки, – не более двенадцати человек; третьего, четвертого уровней поддержки, – не более десяти человек; четвертого, пятого уровней поддержки, – не более восьми человек;

в случае невозможности сформировать отдельную группу из-за недостаточного количества детей, в одну группу зачисляются дети с функциональными речевыми трудностями, которые нуждаются во втором-пятом уровнях поддержки, – не более десяти человек;

для детей со сложными нарушениями развития, предусматривающими сочетание различных категорий (типов) особых образовательных потребностей (трудностей), одна из которых нуждается в четвертом, пятом уровнях поддержки, – не более шести человек;

для детей с социоадаптационными трудностями, в том числе связанными с расстройствами аутистического спектра, нуждающихся в третьем-пятом уровнях поддержки, – не более шести человек.

Группа образуется при условии наличия более 50% предельной наполняемости групп. В одну группу могут зачисляться дети разного возраста при условии, что их разница в возрасте составляет не более двух лет.

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Организация образовательной деятельности

Образовательный процесс организуется в безопасной, здоровой и специальной образовательной среде, осуществляется с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития воспитанников, их особых образовательных потребностей, в частности путем адаптации/модификации содержания образовательной программы, обеспечения реализации коррекционно-развивающей составляющей образовательных программ, оказания психолого-педагогических, коррекционно-развивающих и реабилитационных услуг (помощи) - говорится в проекте постановления.

Расписание занятий составляется с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и утверждается руководителем (директором) специального детского сада. Образовательные программы должны содержать коррекционно-развивающую составляющую, учитывающую специфику развития и потребности детей, и направлены на достижение воспитанниками результатов обучения и компетентностей, определенных государственным стандартом дошкольного образования.

Для осуществления образовательного процесса в соответствии с потребностями воспитанников у субъектов образовательной деятельности могут функционировать: процедурный кабинет; офтальмологический кабинет с затемненной комнатой; кабинеты физиотерапии; массажный кабинет; бассейн; логопедический кабинет и т.д.

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