Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
12:46 • 4325 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
11:23 • 18548 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
08:27 • 34424 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 52624 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 97960 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 49201 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 74698 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 135364 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 130443 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 254347 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.7м/с
29%
744мм
Популярные новости
В Харькове уже 20 пострадавших в результате утренней российской атаки7 июля, 04:27 • 53402 просмотра
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 51161 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 89112 просмотра
Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали08:09 • 48346 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 25962 просмотра
публикации
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 550 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 2038 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 97982 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 89886 просмотра
Сезон арбузов: когда ягоды становятся безопасными и максимально полезными
Эксклюзив
5 июля, 07:00 • 195067 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Олег Синегубов
Руслан Кравченко
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Запорожье
Крым
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"08:59 • 26627 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 254352 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 100096 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 219718 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 244598 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства
Поезд

Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается

Киев • УНН

 • 1823 просмотра

Кабинет министров утвердил положение о специальном детском саду, предназначенном для детей с особыми образовательными потребностями. Документ определяет особенности создания, деятельности и методические основы таких учреждений.

Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается

Кабинет министров утвердил положение о специальном детском саду - типе организации образовательной деятельности, обеспечивающей получение дошкольного образования детьми с особыми образовательными потребностями. Положение определяет особенности создания, деятельности, организационные и методические основы такого типа учреждения. Об этом пишет УНН со ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

Утверждено положение о специальном детском саду, определяющее особенности создания, деятельности, организационные и методические основы такого типа учреждения, деятельность которого направлена на создание специальной образовательной среды для детей с особыми образовательными потребностями с учетом их индивидуальных потребностей, возможностей, способностей и интересов

- сообщил Мельничук.

Детали

В июне прошлого года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О дошкольном образовании", который улучшит условия труда для воспитателей и расширит права родителей. Закон был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2024 года, а вступил в силу он с января текущего года.

В соответствии с законом, учреждение дошкольного образования может организовать и осуществлять свою образовательную деятельность по одному или нескольким типам организации образовательной деятельности, в частности создается "специальный детский сад" - тип организации образовательной деятельности, обеспечивающий получение дошкольного образования детьми с особыми образовательными потребностями, обусловленными физическими, психическими, интеллектуальными и/или сенсорными нарушениями, расстройствами поведения, в возрасте от двух до семи или восьми лет;

Правительство выделило миллионы на образовательные пространства и пищеблоки в школах: каким регионам и сколько02.07.25, 14:47 • 1000 просмотров

В январе Министерство образования и науки выставило на общественное обсуждение проект постановления "Об утверждении Положения о специальном детском саду". В мае проект был доработан.

В соответствии с положением, специальный детский сад должен:

  • обеспечивать получение образования воспитанниками в соответствии с государственным стандартом дошкольного образования в специально созданной образовательной среде и с помощью наиболее приемлемых для них форм, методов и средств обучения, воспитания, максимально способствующих формированию компетентностей, а также использование в образовательном процессе украинского жестового языка, вспомогательных средств обучения, средств альтернативной коммуникации и т.д.;
    • иметь кабинеты с оборудованием и средствами для оказания психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг (помощи) в соответствии с особенностями контингента воспитанников;
      • обеспечивать реализацию коррекционно-развивающей составляющей образовательной программы и оказывать психолого-педагогические, коррекционно-развивающие услуги (помощь).

        Зачисление ребенка в садик: когда будут рассылать приглашения и какие документы нужны19.03.25, 14:52 • 120140 просмотров

        Зачисление, перевод и отчисление детей

        Зачисление детей в такие садики осуществляется в течение календарного года на свободные места на основании заявлений родителей, которые могут подаваться лично, по почте или через электронно-коммуникационную систему.

        К заявлению о зачислении ребенка прилагаются:

        • копия свидетельства о рождении ребенка;
          • оригинал медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086/о;
            • копия документа, подтверждающего право ребенка на первоочередное зачисление в учебное заведение (при наличии);
              • оригинал заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, предоставленный инклюзивно-ресурсным центром, в котором указана категория (тип) особых образовательных потребностей (трудностей) и рекомендованный уровень поддержки, не ниже второго;
                • копия индивидуальной программы развития (при наличии);
                  • копия медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
                    • копия индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью (при наличии);
                      • оригинал заключения врача-психиатра детского (при наличии).

                        Основаниями для отчисления детей являются:

                        • заявление одного из родителей;
                          • достижение ребенком по состоянию на 1 сентября восьми лет;
                            • перевод воспитанника к другому субъекту образовательной деятельности;
                              • непосещение воспитанником в течение двух месяцев подряд в течение учебного года без уважительных причин специального детского сада (кроме летнего периода).

                                "Учительская тысяча" не повлияет на доплату к минимальной зарплате - МОН06.02.25, 11:05 • 26894 просмотра

                                Формирование и наполняемость групп

                                Группы формируются с учетом категорий особых образовательных потребностей детей и рекомендованного уровня поддержки. Наполняемость групп составляет:

                                • для детей с интеллектуальными трудностями, нуждающихся во втором уровне поддержки, – не более десяти человек; третьего, четвертого уровней поддержки – не более восьми человек; четвертого, пятого уровней поддержки – не более шести человек;
                                  • в случае невозможности сформировать отдельную группу из-за недостаточного количества детей в одну группу зачисляются дети с интеллектуальными трудностями, нуждающиеся в третьем-пятом уровнях поддержки, – не более шести человек;
                                    • для детей с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение слуховой функции, нуждающихся во втором, третьем уровнях поддержки, – не более десяти человек; четвертого, пятого уровней поддержки – не более шести человек;
                                      • в случае невозможности сформировать отдельную группу из-за недостаточного количества детей, в одну группу зачисляются дети с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение слуховой функции, нуждающиеся во втором-пятом уровнях поддержки, – не более восьми человек;
                                        • для детей с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение зрительной функции, нуждающихся во втором, третьем уровнях поддержки, – не более десяти человек; четвертого, пятого уровней поддержки – не более шести человек;
                                          • в случае невозможности сформировать отдельную группу из-за недостаточного количества детей, в одну группу зачисляются дети с функциональными сенсорными трудностями, предусматривающими ограничение зрительной функции, которые нуждаются во втором-пятом уровнях поддержки, – не более восьми человек;
                                            • для детей с функциональными физическими или моторными трудностями, предусматривающими ограничение опорно-двигательной (костно-мышечной) функции, которые нуждаются во втором, третьем уровнях поддержки, – не более десяти человек; четвертого, пятого уровней поддержки – не более шести человек;
                                              • в случае невозможности сформировать отдельную группу из-за недостаточного количества детей, в одну группу зачисляются дети с функциональными физическими или моторными трудностями, предусматривающими ограничение опорно-двигательной (костно-мышечной) функции и нуждающиеся во втором-пятом уровнях поддержки, – не более восьми человек;
                                                • для детей с функциональными речевыми трудностями, нуждающихся во втором, третьем уровнях поддержки, – не более двенадцати человек; третьего, четвертого уровней поддержки, – не более десяти человек; четвертого, пятого уровней поддержки, – не более восьми человек;
                                                  • в случае невозможности сформировать отдельную группу из-за недостаточного количества детей, в одну группу зачисляются дети с функциональными речевыми трудностями, которые нуждаются во втором-пятом уровнях поддержки, – не более десяти человек;
                                                    • для детей со сложными нарушениями развития, предусматривающими сочетание различных категорий (типов) особых образовательных потребностей (трудностей), одна из которых нуждается в четвертом, пятом уровнях поддержки, – не более шести человек;
                                                      • для детей с социоадаптационными трудностями, в том числе связанными с расстройствами аутистического спектра, нуждающихся в третьем-пятом уровнях поддержки, – не более шести человек.

                                                        Группа образуется при условии наличия более 50% предельной наполняемости групп. В одну группу могут зачисляться дети разного возраста при условии, что их разница в возрасте составляет не более двух лет.

                                                        Правительство установило единую продолжительность отпуска для работников дошкольного образования11.02.25, 18:42 • 35746 просмотров

                                                        Организация образовательной деятельности

                                                        Образовательный процесс организуется в безопасной, здоровой и специальной образовательной среде, осуществляется с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития воспитанников, их особых образовательных потребностей, в частности путем адаптации/модификации содержания образовательной программы, обеспечения реализации коррекционно-развивающей составляющей образовательных программ, оказания психолого-педагогических, коррекционно-развивающих и реабилитационных услуг (помощи)

                                                        - говорится в проекте постановления.

                                                        Расписание занятий составляется с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и утверждается руководителем (директором) специального детского сада. Образовательные программы должны содержать коррекционно-развивающую составляющую, учитывающую специфику развития и потребности детей, и направлены на достижение воспитанниками результатов обучения и компетентностей, определенных государственным стандартом дошкольного образования.

                                                        Для осуществления образовательного процесса в соответствии с потребностями воспитанников у субъектов образовательной деятельности могут функционировать: процедурный кабинет; офтальмологический кабинет с затемненной комнатой; кабинеты физиотерапии; массажный кабинет; бассейн; логопедический кабинет и т.д.

                                                        Как изменится работа детских садов в 2025-2026 учебном году19.06.25, 11:45 • 212421 просмотр

                                                        Павел Башинский

                                                        Павел Башинский

                                                        ОбществопубликацииОбразование
                                                        Министерство образования и науки Украины
                                                        Верховная Рада
                                                        Владимир Зеленский
                                                        Tesla
                                                        $
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        .
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        S&P 500
                                                        $
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        ,
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        Brent Oil
                                                        $
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        .
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        Gold
                                                        $
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        ,
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        Gas TTF
                                                        $
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        .
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9
                                                        0
                                                        0
                                                        1
                                                        2
                                                        3
                                                        4
                                                        5
                                                        6
                                                        7
                                                        8
                                                        9