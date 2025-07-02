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Правительство выделило миллионы на образовательные пространства и пищеблоки в школах: каким регионам и сколько

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Кабинет министров Украины выделил более 11 млн грн на создание современного образовательного пространства в Днепропетровской и Черкасской областях. Также 185 млн грн направлено на модернизацию школьных пищеблоков в 12 регионах.

Правительство выделило миллионы на образовательные пространства и пищеблоки в школах: каким регионам и сколько

Кабинет министров сегодня выделил дополнительные средства на образовательную сферу. Более 11 млн грн направили на создание современного образовательного пространства в Днепропетровской и Черкасской областях. Также более 185 млн грн пошло на модернизацию пищеблоков в школах 12-ти регионов. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

"Сегодня на повестке дня имеем ряд важных решений в двух приоритетных для нас сферах. Во-первых - это образование. Продолжаем создавать современные образовательные пространства", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на эти цели среди общин уже распределили более 488 млн гривен так называемой STEM-субвенции.

"Теперь распределяем еще более 11 млн гривен для школ Днепровщины и Черкасщины", - отметил Премьер.

"Предоставляем финансовый ресурс на модернизацию школьных пищеблоков. Распределяем 185 млн гривен для школ 12-ти регионов", - сказал Шмыгаль.

Всего в текущем году для этого в государственном бюджете, по его словам, предусмотрели 960 млн грн.

Дополнение

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил в этом контексте, что правительство изложило в новой редакции приложение относительно предельных объемов образовательной субвенции на создание современного образовательного пространства к соответствующему порядку и условиям предоставления такой субвенции на этот год.

Он уточнил, что между местными бюджетами Днепропетровской и Черкасской областей на современное образовательное пространство распределили 11 млн 104,309 тыс. грн образовательной субвенции.

Также, по его словам, правительство осуществило распределение 184 млн 641,3 тыс. грн в рамках инвестиционного проекта на приобретение оборудования, создание и модернизацию (проведение реконструкции и капитального ремонта) столовых (пищеблоков) учреждений образования, в частности военных (военно-морских, военно-спортивных) лицеев, лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, в 2025 году.

Напомним

В Украине с сентября 2026 года решено не финансировать за счет образовательной субвенции зарплату учителей в школах, где обучается менее 60 учеников. Это нововведение не касается начальных классов, а только школ с 5 по 11 классы.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаОбразование
Черкасская область
Днепропетровская область
Денис Шмыгаль
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