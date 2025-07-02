Уряд виділив мільйони на освітні простори та харчоблоки у школах: яким регіонам і скільки

Кабінет міністрів сьогодні виділив додаткові кошти на освітню сферу. Понад 11 млн грн спрямували на створення сучасного освітнього простору у Дніпропетровській та Черкаській областях. Також понад 185 млн грн пішло на модернізацію харчоблоків у школах 12-ти регіонів. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні на порядку денному маємо низку важливих рішень у двох пріоритетних для нас сферах. По-перше - це освіта. Продовжуємо створювати сучасні освітні простори", - сказав Шмигаль.

З його слів, на ці цілі серед громад вже розподілили понад 488 млн гривень так званої STEM-субвенції.

"Тепер розподіляємо ще понад 11 млн гривень для шкіл Дніпровщини та Черкащини", - зазначив Прем'єр.

"Надаємо фінансовий ресурс на модернізацію шкільних харчоблоків. Розподіляємо 185 млн гривень для шкіл 12-ти регіонів", - сказав Шмигаль.

Загалом у поточному році для цього в державному бюджеті, з його слів, передбачили 960 млн грн.

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив у цьому контексті, що уряд виклав у новій редакції додаток щодо граничних обсягів освітньої субвенції на створення сучасного освітнього простору до відповідного порядку та умов надання такої субвенції на цей рік.

Він уточнив, що між місцевими бюджетами Дніпропетровської та Черкаської областей на сучасний освітній простір розподілили 11 млн 104,309 тис. грн освітньої субвенції.

Також, з його слів, уряд здійснив розподіл 184 млн 641,3 тис. грн у межах інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році.

Нагадаємо

В Україні з вересня 2026 року вирішено не фінансувати коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах, де навчається менше ніж 60 учнів. Це нововведення не стосується початкових класів, а лише шкіл з 5 по 11 класи.