Уряд виділив мільйони на освітні простори та харчоблоки у школах: яким регіонам і скільки

$41.820.04
49.410.42
ukenru
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
12:33 • 865 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
11:52 • 11471 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:29 • 11392 перегляди
Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні
09:18 • 19301 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
08:30 • 35708 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
08:15 • 58153 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
07:10 • 38302 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Ексклюзив
2 липня, 06:39 • 45277 перегляди
Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 79425 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
2 липня, 05:19 • 55110 перегляди
Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
38%
749мм
Популярнi новини
Трамп анонсував депортацію небезпечних злочинців, навіть якщо вони є громадянами США2 липня, 02:49 • 46922 перегляди
росія вивела в Чорне й Середземне моря військові кораблі - ВМС ЗСУ2 липня, 03:45 • 47590 перегляди
Харків уночі зазнав удару рф дроном: показали наслідки2 липня, 05:59 • 10168 перегляди
Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який вдарив співачку Тоню Матвієнко07:17 • 6480 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро07:53 • 37644 перегляди
Публікації
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
11:52 • 11403 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 79390 перегляди
"Вертоліт не може літати 100 років": армія попереджає про ризики - промисловість реагує1 липня, 15:27 • 101803 перегляди
Як зміниться прожитковий мінімум, мінімальна зарплата та курс валют: Кабмін ухвалив бюджетну декларацію 1 липня, 15:10 • 112588 перегляди
АРМА ризикує передати ТРЦ "Гулівер" у "російські руки" Адамовського1 липня, 14:20 • 128845 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Володимир Зеленський
Чернишов Олексій Михайлович
Вірастюк Василь Ярославович
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Білий дім
Індія
Реклама
УНН Lite
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро07:53 • 37931 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 36488 перегляди
Акторка з "Той, хто біжить по лезу 2049" зіграє у серіалі з Джошем Гартнеттом1 липня, 11:17 • 99719 перегляди
США анулювали візи гурту Bob Vylan через скандальні антисемітські гасла на концерті1 липня, 10:47 • 100880 перегляди
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат1 липня, 07:10 • 121223 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Мі-8
Мі-24
Тайм (журнал)

Уряд виділив мільйони на освітні простори та харчоблоки у школах: яким регіонам і скільки

Київ • УНН

 • 357 перегляди

Кабінет міністрів України виділив понад 11 млн грн на створення сучасного освітнього простору у Дніпропетровській та Черкаській областях. Також 185 млн грн спрямовано на модернізацію шкільних харчоблоків у 12 регіонах.

Уряд виділив мільйони на освітні простори та харчоблоки у школах: яким регіонам і скільки

Кабінет міністрів сьогодні виділив додаткові кошти на освітню сферу. Понад 11 млн грн спрямували на створення сучасного освітнього простору у Дніпропетровській та Черкаській областях. Також понад 185 млн грн пішло на модернізацію харчоблоків у школах 12-ти регіонів. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні на порядку денному маємо низку важливих рішень у двох пріоритетних для нас сферах. По-перше - це освіта. Продовжуємо створювати сучасні освітні простори", - сказав Шмигаль.

З його слів, на ці цілі серед громад вже розподілили понад 488 млн гривень так званої STEM-субвенції.

"Тепер розподіляємо ще понад 11 млн гривень для шкіл Дніпровщини та Черкащини", - зазначив Прем'єр.

"Надаємо фінансовий ресурс на модернізацію шкільних харчоблоків. Розподіляємо 185 млн гривень для шкіл 12-ти регіонів", - сказав Шмигаль.

Загалом у поточному році для цього в державному бюджеті, з його слів, передбачили 960 млн грн.

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив у цьому контексті, що уряд виклав у новій редакції додаток щодо граничних обсягів освітньої субвенції на створення сучасного освітнього простору до відповідного порядку та умов надання такої субвенції на цей рік.

Він уточнив, що між місцевими бюджетами Дніпропетровської та Черкаської областей на сучасний освітній простір розподілили 11 млн 104,309 тис. грн освітньої субвенції.

Також, з його слів, уряд здійснив розподіл 184 млн 641,3 тис. грн у межах інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році.

Нагадаємо

В Україні з вересня 2026 року вирішено не фінансувати коштом освітньої субвенції зарплату вчителів у школах, де навчається менше ніж 60 учнів. Це нововведення не стосується початкових класів, а лише шкіл з 5 по 11 класи.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаОсвіта
Черкаська область
Дніпропетровська область
Шмигаль Денис Анатолійович
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9