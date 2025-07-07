Кабмін затвердив положення про спеціальний дитячий садок: що передбачається

Кабінет міністрів затвердив положення про спеціальний дитячий садок - тип організації освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Положення визначає особливості утворення, діяльності, організаційні та методичні засади такого типу закладу. Про це пише УНН з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тараса Мельничука.

Затверджено положення про спеціальний дитячий садок, що визначає особливості утворення, діяльності, організаційні та методичні засади такого типу закладу, діяльність якого спрямовується на створення спеціального освітнього середовища для дітей з особливими освітніми потребами з урахуванням їх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів - повідомив Мельничук.

Деталі

У червні минулого року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт "Про дошкільну освіту", який поліпшить умови праці для вихователів та розширить права батьків. Закон був підписаний Президентом України Володимиром Зеленським у липні 2024 року, а набрав чинності він з січня поточного року.

Відповідно до закону, заклад дошкільної освіти може організувати і провадити свою освітню діяльність за одним або декількома типами організації освітньої діяльності, зокрема створюється "спеціальний дитячий садок" - тип організації освітньої діяльності, що забезпечує здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, зумовленими фізичними, психічними, інтелектуальними та/або сенсорними порушеннями, розладами поведінки, віком від двох до семи або восьми років;

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У січні Міністерство освіти і науки виставило на громадське обговорення проєкт постанови "Про затвердження Положення про спеціальний дитячий садок". У травні проєкт було доопрацьовано.

Відповідно до положення, спеціальний дитячий садок повинен:

забезпечувати здобуття освіти вихованцями відповідно до державного стандарту дошкільної освіти у спеціально створеному освітньому середовищі та за допомогою найбільш прийнятних для них форм, методів і засобів навчання, виховання, які максимально сприяють формуванню компетентностей, а також використання в освітньому процесі української жестової мови, допоміжних засобів навчання, засобів альтернативної комунікації тощо;

мати кабінети з обладнанням та засобами для надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) відповідно до особливостей контингенту вихованців;

забезпечувати реалізацію корекційно-розвиткового складника освітньої програми та надавати психолого-педагогічні, корекційно-розвиткові послуги (допомогу).

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Зарахування, переведення та відрахування дітей

Зарахування дітей до таких садочків здійснюється упродовж календарного року на вільні місця на підставі заяв батьків, які можуть подаватись особисто, поштою, або через електронно-комунікаційну систему.

До заяви про зарахування дитини додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

оригінал медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086/о;

копія документа, що підтверджує право дитини на першочергове зарахування до закладу освіти (у разі наявності);

оригінал висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданий інклюзивно-ресурсним центром, в якому зазначено категорію (тип) особливих освітніх потреб (труднощів) та рекомендований рівень підтримки, не нижче другого;

копія індивідуальної програми розвитку (за наявності);

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності);

оригінал висновку лікаря-психіатра дитячого (за наявності).

Підставами для відрахування дітей є:

заява одного з батьків;

досягнення дитиною станом на 1 вересня восьми років;

переведення вихованця до іншого суб’єкта освітньої діяльності;

невідвідування вихованцем протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин спеціального дитячого садка (крім літнього періоду).

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Формування та наповнюваність груп

Групи формуються з урахуванням категорій особливих освітніх потреб дітей та рекомендованого рівня підтримки. Наповнюваність груп становить:

для дітей з інтелектуальними труднощами, які потребують другого рівня підтримки, – не більше десяти осіб; третього, четвертого рівнів підтримки – не більше восьми осіб; четвертого, п’ятого рівнів підтримки – не більше шести осіб;

у разі неможливості сформувати окрему групу через недостатню кількість дітей до однієї групи зараховуються діти з інтелектуальними труднощами, які потребують третього-п’ятого рівнів підтримки, – не більше шести осіб;

для дітей з функціональними сенсорними труднощами, що передбачають обмеження слухової функції, які потребують другого, третього рівнів підтримки, – не більше десяти осіб; четвертого, п’ятого рівнів підтримки – не більше шести осіб;

у разі неможливості сформувати окрему групу через недостатню кількість дітей, до однієї групи зараховуються діти з функціональними сенсорними труднощами, що передбачають обмеження слухової функції, які потребують другого-п’ятого рівнів підтримки, – не більше восьми осіб;

для дітей з функціональними сенсорними труднощами, що передбачають обмеження зорової функції, які потребують другого, третього рівнів підтримки, – не більше десяти осіб; четвертого, п’ятого рівнів підтримки – не більше шести осіб;

у разі неможливості сформувати окрему групу через недостатню кількість дітей, до однієї групи зараховуються діти з функціональними сенсорними труднощами, що передбачають обмеження зорової функції, які потребують другого-п’ятого рівнів підтримки, – не більше восьми осіб;

для дітей з функціональними фізичними або моторними труднощами, що передбачають обмеження опорно-рухової (кістково-м'язової) функції, які потребують другого, третього рівнів підтримки, – не більше десяти осіб; четвертого, п’ятого рівнів підтримки – не більше шести осіб;

у разі неможливості сформувати окрему групу через недостатню кількість дітей, до однієї групи зараховуються діти з функціональними фізичними або моторними труднощами, що передбачають обмеження опорно-рухової (кістково-м'язової) функції та потребують другого-п’ятого рівнів підтримки, – не більше восьми осіб;

для дітей з функціональними мовленнєвими труднощами, які потребують другого, третього рівнів підтримки, – не більше дванадцяти осіб; третього, четвертого рівнів підтримки, – не більше десяти осіб; четвертого, п’ятого рівнів підтримки, – не більше восьми осіб;

у разі неможливості сформувати окрему групу через недостатню кількість дітей, до однієї групи зараховуються діти з функціональними мовленнєвими труднощами, які потребують другого-п’ятого рівнів підтримки, – не більше десяти осіб;

для дітей із складними порушеннями розвитку, що передбачають поєднання різних категорій (типів) особливих освітніх потреб (труднощів), одна з яких потребує четвертого, п’ятого рівнів підтримки, – не більше шести осіб;

для дітей з соціоадаптаційними труднощами, у тому числі такими, що пов’язані з розладами аутистичного спектра, які потребують третього-п’ятого рівнів підтримки, – не більше шести осіб.

Група утворюється за умови наявності більш як 50% граничної наповнюваності груп. До однієї групи можуть зараховуватися діти різного віку за умови, що їхня різниця у віці становить не більше двох років.

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Організація освітньої діяльності

Освітній процес організовується у безпечному, здоровому та спеціальному освітньому середовищі, здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку вихованців, їхніх особливих освітніх потреб, зокрема шляхом адаптації/модифікації змісту освітньої програми, забезпечення реалізації корекційно-розвиткового складника освітніх програм, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та реабілітаційних послуг (допомоги) - йдеться в проєкті постанови.

Розклад занять складається з урахуванням вікових, індивідуальних особливостей дітей та затверджується керівником (директором) спеціального дитячого садка. Освітні програми мають містити корекційно-розвитковий складник, що враховує специфіку розвитку та потреби дітей, та спрямовані на досягнення вихованцями результатів навчання і компетентностей, визначених державним стандартом дошкільної освіти.

Для здійснення освітнього процесу відповідно до потреб вихованців у суб'єктів освітньої діяльності можуть функціонувати: процедурний кабінет; офтальмологічний кабінет із затемненою кімнатою; кабінети фізіотерапії; масажний кабінет; басейн; логопедичний кабінет тощо.

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